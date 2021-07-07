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Sergio Ramos resmen PSG'de!

07.07.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sergio Ramos resmen PSG'de!

Paris Saint-Germain, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve 16 yıl boyunca formasını terlettiği Real Madrid'den ayrılan 36 yaşındaki efsane stoper, Fransız devinden gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettikten sonra Paris'e geçerek sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

4 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

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PSG, tecrübeli futbolcunun 4 numaralı formayı giyeceğini de duyurdu: Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık.

İspanyol oyuncu ilk kez ülkesi dışında bir kulübün formasını terletecek. Real Madrid formasını 671 kez giyen Sergio Ramos, başkent kulübünde 101 gol atıp 40 asist yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 26 kupa kazandı.

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70 MİLYON EURO

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PSG bu sene transferlere doymuyor. Geçtiğimiz saatlerde İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen Faslı sağ bek Achraf Hakimi, ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı da açıklanmıştı.

Madrid doğumlu olduğu için İspanyol pasaportu da bulunan Hakimi, 2006 yılında 7 yaşında Real Madrid altyapısına katıldı. 2015’ten itibaren UEFA Gençlik Ligi’nde U19 takımıyla forma giyen Hakimi (16 maç, 1 gol), daha sonra Real Madrid’in 3. Lig’deki takımı Castilla’da mücadele etti. Fransa basınında Inter’in yaklaşık 70 milyon Euro aldığı belirtildi.

DONNARUMMA DA GELİYOR

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Milan'daki sözleşmesi sona eren Gianluigi Donnarumma, serbest oyuncu konumuna geçti ve Fransız kulübüyle 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki eldiven, bu gece EURO 2020 yarı finalinde İspanya'ya karşı oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
PSG tuhaf bir takım.juventustan da 40 yaşındaki kaleciyi almıştı,pul koleksiyonu yapicak herhalde

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