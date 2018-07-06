MAGAZİN

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

Survivor sonrası internet üzerinden yayınlar yapan eski futbolcu Serhat Akın, Survivor ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Akın, Sema ve Adem'in aşk yaşadığını söyledi

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor!

Survivor sonrası internet üzerinden yayın yapan eski futbolcu Serhat Akın, Survivor ile çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Akın, Survivor Sema'nın Adem Kılıççı ile aşk yaşadığını iddia etti.

"BEN ONA ARKADAŞ OL DEDİM GİTTİ AŞIK OLDU"

Serhat Akın internet üzerinden gerçekleştirdiği yayında Survivor Sema'nın Adem ile Hakan Hatipoğlu'nu sevmediğini ifade ederek, "Sema Survivor"u giderken beni aradı.

serhat-akin-internet-uzerinden-gerceklestirdigi-11020986_5503_m

Adem filan bunlarla ben nasıl yapıcam adada filan dedi. Bende dedim ki... Sen güçlü kadınsın git çocuğunun için mücadele et. Turabi ile görüş, Hakan ile görüş Adem ile görüş bu arada Sema, Adem ile Hakan Hatipoğlu"nu hiç sevmiyordu. Aynı takımda olduğunuz için takım ruhunu sağlam için görüş dedim. Ağlama dedim pes etme dedim moral verdim başarırsın dedim. Ama ben şimdi kalkıp git Adem'le sevgili ol demedim" ifadelerini kullandı.


PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Özlem Tekin de İstanbul'u terk ettiÖzlem Tekin de İstanbul'u terk etti
Burcu Binici'nin Ege'de tatil keyfi Burcu Binici'nin Ege'de tatil keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adem Survivor survivor sema

En Çok Okunan Haberler

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Devlet Bahçeli istedi! MHP'de şok istifa

Devlet Bahçeli istedi! MHP'de şok istifa

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edis'e öpücük şoku

Edis'e öpücük şoku

Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

2018 yılının en çekici kadını: Kate Upton

2018 yılının en çekici kadını: Kate Upton

Yasemin Özilhan itiraf etti: Bir tek dudağımı yaptırdım

Yasemin Özilhan itiraf etti: Bir tek dudağımı yaptırdım

Özlem Tekin de İstanbul'u terk etti

Özlem Tekin de İstanbul'u terk etti

Burcu Binici'nin Ege'de tatil keyfi

Burcu Binici'nin Ege'de tatil keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.