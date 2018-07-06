Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor!

Survivor sonrası internet üzerinden yayın yapan eski futbolcu Serhat Akın, Survivor ile çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Akın, Survivor Sema'nın Adem Kılıççı ile aşk yaşadığını iddia etti.

"BEN ONA ARKADAŞ OL DEDİM GİTTİ AŞIK OLDU"

Serhat Akın internet üzerinden gerçekleştirdiği yayında Survivor Sema'nın Adem ile Hakan Hatipoğlu'nu sevmediğini ifade ederek, "Sema Survivor"u giderken beni aradı.

Adem filan bunlarla ben nasıl yapıcam adada filan dedi. Bende dedim ki... Sen güçlü kadınsın git çocuğunun için mücadele et. Turabi ile görüş, Hakan ile görüş Adem ile görüş bu arada Sema, Adem ile Hakan Hatipoğlu"nu hiç sevmiyordu. Aynı takımda olduğunuz için takım ruhunu sağlam için görüş dedim. Ağlama dedim pes etme dedim moral verdim başarırsın dedim. Ama ben şimdi kalkıp git Adem'le sevgili ol demedim" ifadelerini kullandı.



