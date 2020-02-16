MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serhat Akın ve MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ilk kez konuştu

Serhat Akın ve MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ilk kez konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık bir dönem Survivor'a katılan eski futbolcu Serhat Akın'ın yeni mekanıyla el sıkıştı.

Serhat Akın ve MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ilk kez konuştu

Fenerbahçe forması ile uzun yıllar top koşturan ve son olarak Survivor'a katılan 38 yaşındaki Serhat Akın, yeni açacağı mekanda MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık ile birlikte İzmirlileri lezzet yolculuğuna çıkaracak.

Dekorasyonunda son aşamaya gelinen ve kapılarının mart ayında açılması planlanan Boa isimli restoran İzmir'in Bayraklı ilçesinde hizmet verecek. Tadilat işleriyle ilgili tüm detayları yakından takip eden Serhat Akın, müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmak istediğini ve bu mekan için özellikle İzmir'i seçtiğini söyledi. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda bir suşi restoranı açtığını ve daha sonra devrettiğini anlatan Akın, hizmet sektörünü sevdiğini dile getirdi.

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık Serhat Akın ile el sıkıştı!MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık Serhat Akın ile el sıkıştı!

HER ŞEYİ CEMRE UYANIK İLE BİRLİKTE YAPTI

Yurt dışı seyahatleri sırasında dünyanın farklı ülkelerinde gördüğü detaylardan esinlenerek Cemre Uyanık ile birlikte yeni bir konsept hazırladıklarını ifade eden Akın, "2000 yılında Fenerbahçe'ye geldim. O yıl şampiyon olduk. Hocamız Mustafa Denizli beni Çeşme'ye davet etti. Hem antrenman hem tatil yaptık. O yıllarda bende İzmir aşkı başladı. İzmir'e yerleştim, çocuklarım Güzelbahçe'de okudu" dedi.

5e47b9780f25441bd89b4173

"İstanbul'a gidip gelsem de bir ayağım hep İzmir'deydi" diyen Serhat Akın, "Burada yemek yiyerek keyifli vakit geçirecek bir yer arayışım vardı. Bu nedenle İzmir'de böyle bir yer açmak istedim" ifadelerini kullandı.

SERHAT AKIN İÇİN İZMİR'E YERLEŞTİ

Serhat Akın'ın restoranı Boa'da çalışmak için İzmir'e yerleştiğini söyleyen Cemre Uyanık da açılışa kısa bir süre kaldığı için yaşadığı heyecanı dile getirdi. Aşçılık bölümünden mezun olduktan sonra ABD'de 1 yıl staj yapan Uyanık, New York'ta 1 yıl çalıştığını ve Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

5e47b9780f25441bd89b4179

Son olarak televizyon programında yarışan ve birinci olan Uyanık, "Hayalim hep Çanakkale ya da İzmir'e yerleşmekti. Evrenin enerjisine inanırım. Karşıma bazı fırsatlar çıktı ve beni buraya getirdi. Gayet mutluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gastronomi üzerine yüksek lisansa başladım" diye konuştu.

Serhat Akın'ın teklifi üzerine İzmir'e gelen ve menülerle ilgili hazırlıkları son hızla sürdüren Uyanık şunları söyledi:

"Menüler Amerikan tarzında, benim tasarımım olarak hazırlanacak. Biraz değişik bir konsept düşünüyoruz. Ekibim tamamen kadınlardan oluşacak. Menüyü tasarlarken kendimizi nasıl geliştiririz ve daha fazla insana nasıl hitap ederiz diye düşündük. Akşam belli bir saatten sonra biraz daha müzik dinleyebileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz bir yer olacak. Dünya mutfağından karışımlar sunacağız. Benim alanım Asya mutfağı olduğu için Hint mutfağından da örnekler koydum. Japon, Kore ve ABD'den de bazı tatları Türk mutfağıyla birleştirip sunacağız. Konseptli gecelerimiz olacak. Meksika ve Thai mutfağı yapacağız. İzmir'de başka yerde yiyemeyeceğiniz lezzetleri burada yiyeceksiniz." (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Bir gecede hayatım değişti''Bir gecede hayatım değişti'
Ünlü sunucu evinde intihar etti!Ünlü sunucu evinde intihar etti!
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cemre uyanık, masterchef cemre uyanık instagram, Serhat Akın,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
izmirdekiler ne anlar amerika yemeğinden amerikan yemeği diye çin yemeği yedirmeyin millete koronavürüs olmasınlar :))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye finalinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı hareket olay oldu

Finalde yaptığı hareket olay oldu

Survivor Nagihan Karadere'nin inanılmaz değişimi sosyal medyada olay oldu

Survivor Nagihan bambaşka biri oldu! Şoke eden değişim

Burcu Esmersoy anoreksiya mı oldu? Tedavi olacak

Korkutan iddia! O hastalığa mı yakalandı?

Ünlü sunucu Caroline Flack intihar etti

Ünlü sunucu evinde intihar etti!

O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran kimdir? İşte Alkan Dalgakıran'ın hayat hikayesi

O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran kimdir?

O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye 2020 birincisi!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.