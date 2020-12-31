Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Serhat Kılıç evli mi? İşte Serhat Kılıç’ın biyografisi...

O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Perşembe günü yayınlanacak olan yılbaşı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmana programa konuk olan ünlü isimler damga vurdu. Birbirinden eğlenceli şarkıları seslendiren sanatçılardan Serhat Kılıç’ın performansı henüz yayınlanmadan dikkatleri çekti. Performansıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? İşte Serhat Kılıç’ın hayatına dair detaylar...

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Tam adı Serhat Mustafa Kılıç olan ünlü sanatçı 8 Temmuz 1975 yılında Ankara’da doğdu. Serhat Kılıç yaş olarak şu anda 45 yaşındadır. Serhat Kılıç aslen Ankaralı’dır. Serhat Kılıç boy-kilo olarak 1.78 metre ve 70 kilodur. Serhat Kılıç’ın burcu ise Yengeç’tir.

1994 yılında Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. İlk defa profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 yılında Ariel Doffman’ın Kayıplar (Dullar) oyununda yaşadı.