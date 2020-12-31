MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Serhat Kılıç evli mi? İşte Serhat Kılıç’ın biyografisi...

Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Serhat Kılıç evli mi? İşte Serhat Kılıç’ın biyografisi...

31.12.2020 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Serhat Kılıç evli mi? İşte Serhat Kılıç’ın biyografisi...

O Ses Türkiye 2021 yılbaşına özel programına katılan isimler arasında Serhat Kılıç da yerini aldı. Ünlü oyuncu fragmanda yayınlanan görüntülerin ardından sosyal medyanın beğenisini topladı. Yabancı bir şarkı seslendirecek olan ünlü oyuncuyu takımlarına almak için jüri üyeleri kıyasıya rekabet etti. Peki Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç hangi projelerde rol aldı?

O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Perşembe günü yayınlanacak olan yılbaşı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmana programa konuk olan ünlü isimler damga vurdu. Birbirinden eğlenceli şarkıları seslendiren sanatçılardan Serhat Kılıç’ın performansı henüz yayınlanmadan dikkatleri çekti. Performansıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? İşte Serhat Kılıç’ın hayatına dair detaylar...

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

serhat kılıç4

Tam adı Serhat Mustafa Kılıç olan ünlü sanatçı 8 Temmuz 1975 yılında Ankara’da doğdu. Serhat Kılıç yaş olarak şu anda 45 yaşındadır. Serhat Kılıç aslen Ankaralı’dır. Serhat Kılıç boy-kilo olarak 1.78 metre ve 70 kilodur. Serhat Kılıç’ın burcu ise Yengeç’tir.

serhat kılıç2

1994 yılında Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. İlk defa profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 yılında Ariel Doffman’ın Kayıplar (Dullar) oyununda yaşadı.

serhat kılıç3

1999-2000 sezonunda ise Diyarbakarı Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Aynı yıl içerisinde Diyarbakır Şehir Tiyatroları’nda sahne aldı ve oyunculuk dersleri verid. Hatta bu kurumun çatısı altında Barış Adası oyununu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmet nedeniyle Erzurum Devlet Tiyatrosu’na atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye karar verdi. İstanbul’da Tiyatro Dot ve BKM gibi önemli kurumlarda çalıştı.

serhat kılıç

2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, “Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu” dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında adaylığa layık görüldü. 2014 yılında oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren bir sanat okulu kurdu.

Serhat Kılıç’ın rol aldığı dizi ve filmler:

  • Şeref Bey
  • Öğretmen
  • Söz
  • Çember
  • Seksenler
  • Ezel
  • Benim Adım Melek
  • Yol Arkadaşım
  • Hatırla Sevgili
  • Bizim Evin Halleri
  • Mavzer
  • Çember: Ateş Üstünde
  • Robinson ve Cuma
  • Veda
  • Nokta
  • Kış Uykusu
  • Baskın Karabasan
Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Mustafa Mert Koç biyografisi...Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Mustafa Mert Koç biyografisi...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanı yayınlandı! Performansı merak edildiO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanı yayınlandı! Performansı merak edildi
Emma Stone bir kere daha ekrana dönüyor!Emma Stone bir kere daha ekrana dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'e yapılan saldırıda bir şüpheli yakalandı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'e yapılan saldırıda bir şüpheli yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Koronavirüs aşıları ne kadar güvenilir? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken yanıt

Koronavirüs aşıları ne kadar güvenilir? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken yanıt

ABD'den Ortadoğu'ya bombardıman uçağı çıkarması

ABD'den Ortadoğu'ya bombardıman uçağı çıkarması

Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında can verdi

Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında can verdi

İlginizi Çekebilir

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Diğer Haberler

Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Mustafa Mert Koç biyografisi...

Yılbaşı programına konuk olunca merak edildi

Tolgahan Sayışman'a yeni yıl Türk tıraşı!

Tolgahan Sayışman'a yeni yıl Türk tıraşı!

Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk Instagram hesabı nedir? Burcu Özberk kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı?

O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanı yayınlandı! Performansı merak edildi

2020'nin en çok beğenilen 5 paylaşımı! Kazanan yine Kylie Jenner

Beğeni yağdı! Kazanan yine o oldu

ASAP Rocky ve Rihanna tatilde! Öpücüklere boğdu

Yine yakalandı! Sevgilisini öpücüklere boğdu

Hadise, Halil Sezai ve Şeyma Subaşı hafızalara kazındı! 2020 yılına damga vuran magazin olayları

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.