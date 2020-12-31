Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Serhat Kılıç evli mi? İşte Serhat Kılıç’ın biyografisi...

O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Perşembe günü yayınlanacak olan yılbaşı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmana programa konuk olan ünlü isimler damga vurdu. Birbirinden eğlenceli şarkıları seslendiren sanatçılardan Serhat Kılıç’ın performansı henüz yayınlanmadan dikkatleri çekti. Performansıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında ve nereli? İşte Serhat Kılıç’ın hayatına dair detaylar...
Tam adı Serhat Mustafa Kılıç olan ünlü sanatçı 8 Temmuz 1975 yılında Ankara’da doğdu. Serhat Kılıç yaş olarak şu anda 45 yaşındadır. Serhat Kılıç aslen Ankaralı’dır. Serhat Kılıç boy-kilo olarak 1.78 metre ve 70 kilodur. Serhat Kılıç’ın burcu ise Yengeç’tir.
1994 yılında Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. İlk defa profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 yılında Ariel Doffman’ın Kayıplar (Dullar) oyununda yaşadı.
1999-2000 sezonunda ise Diyarbakarı Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Aynı yıl içerisinde Diyarbakır Şehir Tiyatroları’nda sahne aldı ve oyunculuk dersleri verid. Hatta bu kurumun çatısı altında Barış Adası oyununu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmet nedeniyle Erzurum Devlet Tiyatrosu’na atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye karar verdi. İstanbul’da Tiyatro Dot ve BKM gibi önemli kurumlarda çalıştı.
2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, “Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu” dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında adaylığa layık görüldü. 2014 yılında oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren bir sanat okulu kurdu.
Serhat Kılıç’ın rol aldığı dizi ve filmler:
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