Seri katil kendini böyle savundu! 'Medya benim üzerime oynuyor'

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarını işlediği iddia edilen ve şuanda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan dosyadan hakim karşısına çıktı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılırken, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, dosyasına sunduğu yazılı beyanları yineledi.

"ONA YARDIM EDENLER VARSA LÜTFEN SÖYLESİN"

Duruşmada, Şeker Köseoğlu'nun oğlu Necati Köseoğlu, önceki beyanlarını yineleyerek, "Bir anne acısını ancak çeken bilir. Eğer kendisine yardım eden birisi varsa lütfen söylesin. Acımız dinmez ancak en azından içimiz ferahlar" diye konuştu.

"MEDYA BENİM ÜZERİME OYNUYOR"

Seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu da kendisinin suç işlemediğini iddia ederek, "Hakkımda tiyatro gibi tutanak tuttular. Bunlar tek başına yapılacak işler değil. Olayı benim üzerime yıkmak için, sabıkalı olduğum için beni ön plana sürüyorlar. Medya benim üzerime oynuyor, benim piyasaya 160 bin TL borcum var. Ne için insan öldüreyim? Vicdanen yalvarıyorum. Ben böyle bir suç işlemedim. Herkes, Mehmet Ali Cayıroğlu'nu cani olarak biliyor. İnsan böyle canilikler yapar mı?" ifadelerine yer verdi.