HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seri katil kendini böyle savundu! 'Medya benim üzerime oynuyor'

Seri katil kendini böyle savundu! 'Medya benim üzerime oynuyor'

16.03.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Seri katil kendini böyle savundu! 'Medya benim üzerime oynuyor'

Ordu'da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu, Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Kendisinin, bu cinayetleri işlemediğini iddia eden cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu, "Basınla beni yargılamayın, böyle canilikler işlemedim" dedi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarını işlediği iddia edilen ve şuanda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan dosyadan hakim karşısına çıktı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılırken, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, dosyasına sunduğu yazılı beyanları yineledi.

"ONA YARDIM EDENLER VARSA LÜTFEN SÖYLESİN"

Duruşmada, Şeker Köseoğlu'nun oğlu Necati Köseoğlu, önceki beyanlarını yineleyerek, "Bir anne acısını ancak çeken bilir. Eğer kendisine yardım eden birisi varsa lütfen söylesin. Acımız dinmez ancak en azından içimiz ferahlar" diye konuştu.

ac9bcfb699a86dc23d69cbdb9c599cbb

"MEDYA BENİM ÜZERİME OYNUYOR"

Seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu da kendisinin suç işlemediğini iddia ederek, "Hakkımda tiyatro gibi tutanak tuttular. Bunlar tek başına yapılacak işler değil. Olayı benim üzerime yıkmak için, sabıkalı olduğum için beni ön plana sürüyorlar. Medya benim üzerime oynuyor, benim piyasaya 160 bin TL borcum var. Ne için insan öldüreyim? Vicdanen yalvarıyorum. Ben böyle bir suç işlemedim. Herkes, Mehmet Ali Cayıroğlu'nu cani olarak biliyor. İnsan böyle canilikler yapar mı?" ifadelerine yer verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde yalnız yaşayan Şeker Köseoğlu, 3 Mayıs 2018 tarihinde ortadan kaybolmuş, yakınlarının jandarmaya bildirmesi üzerine Köseoğlu'nun cesedi, evinin yaklaşık 8 kilometre uzağında Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunmuştu.

5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBT VE 24 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Öte yandan seri cinayet sanığı 25 Şubat tarihinde çıktığı mahkemede, Senayi ve Ümit Türedi, Hasan, Sabri ve Zahide Gümüş'ü öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Genç kızların saç saça baş başa kavgası kameradaGenç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Gençlerin kız kavgası dehşete düşürdü!

Kimse ayırmadı! Gençlerin kız kavgası kamerada

Sosyal medyadan yayın yapmak isterken kendini vurdu

Sosyal medyadan yayın yapmak isterken kendini vurdu

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine ‘o bana zimmetli’ diye seslendi

Süpürgesini kaçıran köpeğe söylediği söz sosyal medyayı salladı

Bu araç 27 yaşında sadece 50 bin kilometre yol yaptı

Bu araç 27 yaşında sadece 50 bin kilometre yol yaptı

Şaşkına çeviren olay! Polise 'Beni de içeri atın' diye yalvardı

Şaşkına çeviren olay! Polise 'Beni de içeri atın' diye yalvardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.