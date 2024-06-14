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    Serinleten 5 fit dondurma tarifi! Evde kolay dondurma nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.06.2024 07:44
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    Havaların iyice ısınmasıyla birlikte serinletici lezzetlere talep arttı. Canınız dondurma yemek istiyor ancak hazır dondurmalardan tüketmek istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu fit dondurma tarifleri tam size göre! Üstelik hazırlaması da oldukça basit. İşte 5 fit dondurma tarifi...

    Serinleten 5 fit dondurma tarifi! Evde kolay dondurma nasıl yapılır?

    Fit dondurma tarifleri özellikle sağlıklı beslenme konusuna dikkat eden kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kavurucu sıcaklarda serinlemenin bir yolunu arıyorsanız evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz fit dondurma tariflerini deneyebilirsiniz.

    1) MUZLU KAKALU DONDURMA

    KAKAOLU DONDURMA

    • Muzlu kakaolu dondurma için gerekli malzemeler;
    • 2 adet donmuş muz
    • yarım çay bardağı süt
    • 1 tatlı kaşığı kakao
    • 1 tatlı kaşığı bal

    2) ÇİLEKLİ DONDURMA

    ÇİLEKLİ DONDURMA

    Çilekli dondurma için gerekli malzemeler;

    • 1 kase donmuş çilek
    • 2 yemek kaşığı yoğurt
    • 1 çay kaşığı toz vanilya
    • 1 çay kaşığı bal

    3) BÖĞÜRTLENLİ DONDURMA

    BÖĞÜRTLENLİ DONDURMA

    Böğürtlenli dondurma için gerekli malzemeler;

    • 1 kase donmuş böğürtlen
    • 2 yemek kaşığı yoğurt
    • 1 çay kaşığı toz vanilya
    • 1 çay kaşığı bal

    4) ŞEFTALİLİ DONDURMA

    ŞEFTALİLİ DONDURMA

    Şeftalili dondurma için gerekli malzemeler;

    • 1 kase donmuş şeftali
    • 2 yemek kaşığı yoğurt
    • 1 limon kabuğu rendesi
    • 1 çay kaşığı bal

    5) KAVUNLU DONDURMA

    KAVUNLU DONDURMA

    Kavunlu dondurma için gerekli malzemeler;

    • 1/4 (çeyrek) donmuş kavun
    • Yarım çay bardağı süt
    • 1 çay kaşığı toz vanilya
    • 1 çay kaşığı bal

    Dilediğiniz dondurma çeşidini hazırlamak için öncelikle gerekli malzemeleri hazırlayın. Daha sonra hazırladığınız malzemeleri bir blender yardımı ile iyice karıştırın. Hazır olan karışımı bir kaba aktarın ve bir spatula veya kaşık yardımı ile üzerini düzeltin. Daha sonra buzluğa kaldırın ve donana kadar bekleyin. El yapımı fit dondurmanız hazır.

    Afiyet olsun!


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