Serinleten 5 fit dondurma tarifi! Evde kolay dondurma nasıl yapılır?

Fit dondurma tarifleri özellikle sağlıklı beslenme konusuna dikkat eden kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kavurucu sıcaklarda serinlemenin bir yolunu arıyorsanız evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz fit dondurma tariflerini deneyebilirsiniz.
Çilekli dondurma için gerekli malzemeler;
Böğürtlenli dondurma için gerekli malzemeler;
Şeftalili dondurma için gerekli malzemeler;
Kavunlu dondurma için gerekli malzemeler;
Dilediğiniz dondurma çeşidini hazırlamak için öncelikle gerekli malzemeleri hazırlayın. Daha sonra hazırladığınız malzemeleri bir blender yardımı ile iyice karıştırın. Hazır olan karışımı bir kaba aktarın ve bir spatula veya kaşık yardımı ile üzerini düzeltin. Daha sonra buzluğa kaldırın ve donana kadar bekleyin. El yapımı fit dondurmanız hazır.
Afiyet olsun!