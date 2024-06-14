Serinleten 5 fit dondurma tarifi! Evde kolay dondurma nasıl yapılır?

Fit dondurma tarifleri özellikle sağlıklı beslenme konusuna dikkat eden kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kavurucu sıcaklarda serinlemenin bir yolunu arıyorsanız evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz fit dondurma tariflerini deneyebilirsiniz.

1) MUZLU KAKALU DONDURMA

Muzlu kakaolu dondurma için gerekli malzemeler;

2 adet donmuş muz

yarım çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı bal

2) ÇİLEKLİ DONDURMA

Çilekli dondurma için gerekli malzemeler;

1 kase donmuş çilek

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı toz vanilya

1 çay kaşığı bal

3) BÖĞÜRTLENLİ DONDURMA

Böğürtlenli dondurma için gerekli malzemeler;

1 kase donmuş böğürtlen

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı toz vanilya

1 çay kaşığı bal

4) ŞEFTALİLİ DONDURMA

Şeftalili dondurma için gerekli malzemeler;

1 kase donmuş şeftali

2 yemek kaşığı yoğurt

1 limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı bal

5) KAVUNLU DONDURMA

Kavunlu dondurma için gerekli malzemeler;

1/4 (çeyrek) donmuş kavun

Yarım çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz vanilya

1 çay kaşığı bal

Dilediğiniz dondurma çeşidini hazırlamak için öncelikle gerekli malzemeleri hazırlayın. Daha sonra hazırladığınız malzemeleri bir blender yardımı ile iyice karıştırın. Hazır olan karışımı bir kaba aktarın ve bir spatula veya kaşık yardımı ile üzerini düzeltin. Daha sonra buzluğa kaldırın ve donana kadar bekleyin. El yapımı fit dondurmanız hazır.

Afiyet olsun!







