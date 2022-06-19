Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı! "Kahve terletti"

‘Kiraz Mevsimi’ dizisiyle tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 7 yıldır birlikte olan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu nişanlandı. Çayoğlu ve Gürel'in bu mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncu aşıklara, meslektaşlarından da tebrik mesajları yağdı. Ünlü çiftin eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturması bekleniyor.

Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı.

"BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum" demişti.



