Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar davasında flaş gelişme: Cezası belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar’ı darbe etmesi nedeniyle yargılanan Sermiyan Midyat Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen dava karara bağladı. Görülen dava sonucunda ise Midyat'ın tehdit ve hakaret suçlarından beraatine karar verildi.

Sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp etmişti: Sermiyan Midyat davası karara bağlandı!

Oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ve tehdit etme suçundan davalık olmuştu. Ünlü çift hakkında açılan dava bugün sonuçlandı. Bugün görülen davada Sevcan Yaşar ve Semiyan Midya’'ın ifadelerine de yer verildi.

Şiddet uyguladı Yaşar, Sermiyan Midyat ile arkadaşlıkları süresince kendisi üzerine olan masraflarını ortak karşıladıkları evde beraber yaşadıklarını anlattı. Midyat’ın şiddet eğilimi olduğunu belirten Yaşar, olay günü de aralarında çıkan tartışmada kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Adli para cezasına çarptırıldı Sermiyan Midyat'ın, olay tarihinde yine müşteki sanık Sevcan Yaşar'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle 1120 lira adli para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İki oyuncuda cezalandırıldı Aynı şekilde Yaşar'ın da Sermiyan Midyat'ı basit şekilde yaraladığını raporlaması üzerine 1120 lira adli para cezasına mahkum edildiği kaydedildi.

Fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamadım Sermiyan Midyat ise, “Şiddet uygulasaydım kendisinde buna dair emare olmalıydı. Ancak ne bugün ne de yaşadığımız 4 aylık geçmişte en ufak bir fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamadım. Bana uygulanan şiddet ise doktor raporları ile belgelenmiştir” diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Hakaret ve tehdit suçlarından beraat etti Öte yandan mahkeme kararında, ünlü oyuncunun Sevcan Yaşar’a yönelik 16 Nisan 2020 ve 4 Mayıs 2020’deki eylemlerinin, yeterli delil elde edilemediği, hakaret ve tehdit eylemlerinin oluş anını göstermediğini tespit etti.

Herhangi bir kamera kaydı olmadığı gerekçesiyle, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verilmesinin gerektiğini kaydetti.