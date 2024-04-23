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  4. Özel-Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak? Tarih verdi: Randevu talep edeceğiz

Özel-Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak? Tarih verdi: Randevu talep edeceğiz

23.04.2024 16:15
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Günlerdir konuşulan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in beklenen görüşmelerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Randevu talep edeceğini belirten Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz." dedi.

Özel-Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak? Tarih verdi: Randevu talep edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapması beklenen görüşmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz kendilerinden randevuyu talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"CHP DEĞİŞEREK GÜÇLENDİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanın yeni Anayasa hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Özgür Özel, “Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması ve cumhurbaşkanının da artık değişimci olması CHP’nin siyaset diline egemen olduğunu gösteriyor ki bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili bir takım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir ve her zaman liderler birbirleriyle konuşur” cevabını verdi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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