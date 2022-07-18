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Sermiyan Midyat'tan Arapça tepkisi! "Umarım Trabzon'a gidiyorum..."

18.07.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, Trabzon uçağından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Başarılı isim Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon’a gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Sermiyan Midyat'tan Arapça tepkisi! "Umarım Trabzon'a gidiyorum..."

Temmuz ayının gelmesi ve Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasın kaldırmasının ardından Trabzon turizminde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Ülkemizde, mütecilerin ve Arap turistlerin sayının artmasıyla Türkçe konuşan insan sayısının azalması dikkat çekti.

Bu duruma bir tepki de başarılı oyuncu Sermiyan Midyat'tan geldi. Midyat yaptığı son paylaşımda, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon’a gidiyorum." ifadelerini kullandı.

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Midyat'ın paylaşımına destek gelirken, bir kesim de turistlerin ekonomiyi canlandırdığını söyleyerek, durumu destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sermiyan Midyat
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