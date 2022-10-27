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Sert eş anlamlısı nedir? Sert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeye birçok farklı dilden girmiş sözcük bulunur. Bu sözcüklerden biri de sert sözcüğüdür. Farsçada "soğuk, katı" anlamına gelen "serd" sözcüğünden dilimize alınmıştır. Sert eş anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Bu sözcükler aynı manaya geldiklerinden dolayı günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde birbirlerinin yerini doldurur. Peki, sert kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Sert eş anlamlısı nedir? Sert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sert sözcüğü hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Oldukça sağlam, dayanıklı ve güçlü anlamlarını taşır. Mecazen ise sözünden asla dönmeyen, kararlı bireyler için de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sert sözcüğünün toplam on bir manası vardır. Sert kelimesinin anlamları:

  • (Sıfat) Yumuşak karşıtı, katı, pek
  • (Sıfat) Basitçe eğilip bükülmeyen, kolayca esnemeyen
  • (Sıfat) Etkili, zor kıvrılan veya katlanan, dayanılması güç olan
  • (Sıfat) Güçlü kuvvetli
  • (Sıfat) Hafif karşıtı, şiddetli, belirgin ve sarsıcı özellikle olan
  • (Sıfat) Hoşgörüsü ya da affedici olmayan
  • (Sıfat) Ters, kalp kırıcı, katı
  • (Zarf) Tersleyen, kalp kırıcı, katı bir şekilde
  • (Mecaz) Kızgın, aksi, öfkeli
  • (Mecaz) Sıkı veya titizlikle uygulanan
  • (Dil bilgisi) Titreşimsiz, süreksiz, sessiz, tonsuz, ünsüz sertleşmesi
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Sert kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sert sözcüğünün birçok manası bulunmaktadır. Bu nedenle de sertin eş anlamlısı olan çok sayıda kelime bulunmaktadır. Sert kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde sert yerine kullanılabilir. Ancak sert kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlıları kullanırken cümleye dikkat etmek gerekir. Sert eş anlamlısı kelimeler:

  • Katı
  • Haşin
  • Kırıcı
  • Berk
  • Anif
  • Bek
  • Demir
  • Dik
  • Dürüşt
  • Keskin
  • Kızgın
  • Nobranca
  • Ötümsüz
  • Pek
  • Ters
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Sertin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sert eş anlamlısı olan kelimelerle birçok örnek cümle kurulabilir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamları karşıladıkları için cümlenin anlamını bozmaz ve herhangi bir anlatım bozukluğu oluşturmaz. Sert kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler:

  • Babam bildim bileli bize karşı her zaman katı oldu.
  • Haşin ve kendini beğenmiş insanlardan nefret ediyorum.
  • Günümüzde huzursuzluk çıkaran kırıcı insan sayısı epey arttı.
  • Ters insanın işi ters gider.
  • Öyle huzursuz, huysuz ve anif bir mazisi vardı ki bırak silmeyi, yüzleşemezdi bile.
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