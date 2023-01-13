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  4. Sert kayaya denk geldiler! Hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibi profesyonel boksör çıktı... Fark edildiklerinde olanlar oldu

Sert kayaya denk geldiler! Hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibi profesyonel boksör çıktı... Fark edildiklerinde olanlar oldu

13.01.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan Casey Caswell isimli profesyonel bir boksörün evini hırsızlar hedef aldı. İki çocuk babası olan ve ağır sıklet bir boksör Caswell hırsızları fark ettiğinde onları kovamaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı.

Sert kayaya denk geldiler! Hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibi profesyonel boksör çıktı... Fark edildiklerinde olanlar oldu

Avustralya’da yaşayan Casey Caswell isimli profesyonel bir boksör ailesiyle evinde sakin bir şekilde oturduğu sırada güvenlik sisteminin telefonuna gönderdiği bir uyarıyla bir şeylerin yanlış gittiğini anladı. Hemen evinin dışına çıkan ve bahçesini araştırmaya başlayan adam, ellerinde bıçakla iki kişinin evine girmeye çalıştığını gördü. Yüzlerinde maske bulunan adamları kovalamaya başlayan Caswell’in o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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7News’e verdiği demeçte karısını ve kızlarını korumak için hiç düşünmeden hırsızların peşine düştüğünü dile getiren Caswell, “İki küçük kızım var ve maskeli adamları gördüğümde sadece onları korumak istedim. Kızlarımın hırsızlarla karşılaşması onda yıllarda geçmeyecek travmatik durumlara yol açacaktı” dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adamı cesaretinden dolayı tebrik ederken bazıları ise yaptığı hareketin riskli olduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Umarım hırsızları yakalayıp cezalarını vermiştir” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “ Hırsızlar araştırmalarını iyi yapmamışlar” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya hırsızlık

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