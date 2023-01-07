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  4. Böyle canilik görülmedi! Sevgilisiyle otel odasında beraber olabilmek için bebeğini arabada ölüme terk etti

Böyle canilik görülmedi! Sevgilisiyle otel odasında beraber olabilmek için bebeğini arabada ölüme terk etti

07.01.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’nın Valledupar kentinde yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 19 yaşındaki Maria Camila Mengual Mojica isimli bir kadın, sevgilisiyle buluşmak için otele gitti. Yanına 7 aylık bebeğini de alan kadın daha rahat hareket edebilmek için bebeğini arabada bıraktı. Mojica, bebeği arabada yalnızken serin tutmak için klimayı açık bıraktı ancak klima sisteminin arızalanması üzerine bebek dumandan boğularak hayatını kaybetti.

Böyle canilik görülmedi! Sevgilisiyle otel odasında beraber olabilmek için bebeğini arabada ölüme terk etti

Kolombiya'nın Valledupar kentinde 19 yaşındaki Maria Camila Mengual Mojica, sevgilisi Humberto Manuel Olivilla Pineda ile buluşmak için bir otel odasında randevulaştı. Otel odasına çıkarken 7 aylık bebeğini arabada yalnız başına bırakan Pineda geri döndüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadı. Arabanın kapısını açtığında dumandan bayılan Pineda, bebeğinin öldüğünü fark etti. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine anne ve sevgilisi tutuklandı.

ADLİ TIP DOĞRULADI

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Polise verdiği ifadesinde bebeğin sıcaktan etkilenmemesi için arabayı çalışır durumda bıraktığını ifade eden Pineda, klimayı da açtığını söyledi. Ancak klima sisteminin bozulması bebeğin boğularak ölmesine neden oldu. Bebeğin adli tıp muayenesi, karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğünü doğruladı.

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Kolombiya

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