Böyle canilik görülmedi! Sevgilisiyle otel odasında beraber olabilmek için bebeğini arabada ölüme terk etti

Kolombiya'nın Valledupar kentinde 19 yaşındaki Maria Camila Mengual Mojica, sevgilisi Humberto Manuel Olivilla Pineda ile buluşmak için bir otel odasında randevulaştı. Otel odasına çıkarken 7 aylık bebeğini arabada yalnız başına bırakan Pineda geri döndüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadı. Arabanın kapısını açtığında dumandan bayılan Pineda, bebeğinin öldüğünü fark etti. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine anne ve sevgilisi tutuklandı.

ADLİ TIP DOĞRULADI

Polise verdiği ifadesinde bebeğin sıcaktan etkilenmemesi için arabayı çalışır durumda bıraktığını ifade eden Pineda, klimayı da açtığını söyledi. Ancak klima sisteminin bozulması bebeğin boğularak ölmesine neden oldu. Bebeğin adli tıp muayenesi, karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğünü doğruladı.