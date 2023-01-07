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Karısı ve sevgilisini arabada cinsel ilişkiye girerken yakaladı! Onları durdurmak için arabanın ön camına yapıştı

07.01.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinin başka bir kişiyle ilişki yaşadığından şüphelenen Singapurlu bir adam onu takip etmeye karar verdi. 27 yaşındaki Desmond Koh, karısı ve sevgilisini gece yarısında arabada cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Onları gördükten sonra büyük bir sinirle arabanın ön camına atlayan adam, eşinin sevgilisinin aracı çalıştırması üzerine tam 30 dakika boyunca aracın üzerinde seyahat etti.

Karısı ve sevgilisini arabada cinsel ilişkiye girerken yakaladı! Onları durdurmak için arabanın ön camına yapıştı

Singapur’da yaşanan ilginç anlar ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 27 yaşındaki Desmond Koh isimli bir adam karısının kendisine ihanet ettiğinden şüphelenerek onun her adımını takip etmeye başladı. Eşinin kendisini takip ettiğinden haberi olmaya kadın ise sevgilisiyle buluşmak için onun arabasına gitti. İkilinin arabada yakınlaştığı anlarda ihanete uğrayan koca ortaya çıktı ve bir anda arabanın ön camına atladı. Cama vurarak eşinin ve sevgilisinin araçtan inmesini isteyen adam, arabanın çalışmasıyla şoke oldu.

İNATLA TUTUNMAYI BAŞARDI

İhaneti gören öfkeli eşin gazabından kaçmak isteyen ikili aracı çalıştırarak Koh’un ön camdan düşmesini istedi. 30 dakika boyunca devam eden sürüşün sonunda Koh aracın ön camına tutunmayı başardı. Eş ve sevgili arasında başlayan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine devreye polisler girdi. Her iki adam da tutuklandı.

Koh, 11 hafta hapis cezasına çarptırıldı ve iki yıl boyunca herhangi bir araç kullanmaktan men edildi. Eşinin sevgilisi ise beş yıl boyunca herhangi bir araç kullanmaktan men edildi ve 10 bin SGD (yaklaşık 140 bin TL) kefalet ödedikten sonra serbest bırakıldı.

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Singapur Aldatma ihanet

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