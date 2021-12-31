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Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık aynı projede!

31.12.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müziğin yıldız isimleri Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık, Getir'in hem yeni reklam filminde rol aldı hem de jingle'ını seslendirdi.

Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık aynı projede!

Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık rüzgârı esiyor. “Mutluluk ne demek?” sloganıyla yola çıkılan reklam serisinde rol alan sanatçılar 'jingle'ı kendi yorumlarıyla seslendiriyor. Ünlü isimlerin mutluluk anlarına sahne olan reklam filmleri 30 Aralık’ta tüm dijital platformlarda ve televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak.

YILBAŞI EĞLENCESİ!

Türkiye müzik sahnelerinin sevilen isimleri, 31 Aralık akşamı Zeynep Bastık’ın YouTube kanalında yayınlanacak yılbaşı özel programında da bir araya gelecek. Her biri kendi tarzında ikonikleşmiş isimler Sertab Erener, Edis ve Oğuzhan Koç, yeni yıla sayılı saatler yayınlanacak olan yılbaşı özel programında izleyicilerin karşısına çıkacak.

İzleyicilere unutulmayacak bir müzik şöleninin yanı sıra eğlence dolu saatler de vadeden program 31 Aralık akşamı saat 19.00’da Zeynep Bastık’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sertab Erener Zeynep Bastık
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