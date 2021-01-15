Sertleşme bozukluğu nedir, nasıl tedavi edilir? Sertleşme olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Ereksiyon sürecinin herhangi bir aşamasındaki sorunlar nedeniyle sertleşme bozukluğu ortaya çıkabilir. Ereksiyon, penisinize artan kan akışının sonucudur. Kan akışı genellikle cinsel düşüncelerle veya penisinizle doğrudan temasla uyarılır. Bir erkek cinsel olarak heyecanlandığında penisteki kaslar gevşer. Bu, penis arterlerinden daha fazla kan akışına izin vererek penisin içindeki iki odacığı doldurur. Odalar kanla dolduğunda penis sertleşir. Kaslar kasıldığında ve biriken kan penis damarlarından akabildiğinde ereksiyon sona erer. SERTLEŞME BOZUKLUĞU HANGİ SEBEPLERLE ORTAYA ÇIKAR? Sertleşme bozukluğu sebepleri iki ana başlık altında toplanabilir. Psikolojik ve organik sebepler olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. Organik sebepler; sistematik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, geçirilmiş ameliyatlar sonrası sinirlerin etkilenmesi, bazı damar hastalıkları, ilaç kullanımı ve nörolojik hastalıklar gibi rahatsızlıklardır. Penis, iki tane içerisinde kanla dolan tüpten oluşan bir organdır. Kanın orada hapsolmasıyla peniste sertlik gelişir. Kan gitmesini engelleyen her durum sertleşme probleminin ortaya çıkmasına sebep olur. Aynı şekilde pelvik bölgenin yaralanmasına sebep olan trafik kazalarında ortaya çıkabilir.

Hasta üroloji doktoruna başvurur ve genel değerlendirmesi yapılır. Hikayesi, kullandığı ilaçlar, geçirdiği ameliyatlar gözden geçirilir. Daha sonra radyolojik görüntülemeyle kan tahlilleri yapılır. Kan akımında bozukluk olup olmadığı tespit edilir. Tedavi seçenekleri bozukluğun sebebine göre belirlenir. SERTLEŞME BOZUKLUĞU OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR? Sertleşme bozukluğu olup olmadığı, cinsel birleşme için yeterli sertliğin olmaması durumunda belirlenir. Fakat bu problem geçici bir psikolojik sebeple olabilir. Ya da bir hastalığa bağlı olarak uzun süreli destekleyici tedavi gerekebilir. Bu yapılan tetkikler sonucu belirlenir. Hastanın kullandığı ilaçlar, geçirdiği ameliyatlar ve hastalıkları belirlenir. Kan tahlilleri değerlendirilir ve penisin kan akımını ortaya koyan ultrason yapılabilir. Bazı hastalarda gece uyku testi yapılması gerekebilir. Buradaki amaç sertleşme probleminin hangi tür olduğunu ortaya koymaktır. Bu sebeple önemli olan sertleşmenin sebebinin net olarak ortaya konmasıdır. SERTLEŞME BOZUKLUĞUNDA YAPILAN TESTLER NELERDİR? "Sertleşme bozukluğunda yapılacak testler yaşa bağlı olarak değişmektedir. 18 yaşında bir aydır sertleşme bozukluğu olan birisine yapılacak testlerle, 45 yaşında sertleşme problemi bir kaç yıldır süren kişiye yapılacak testler farklıdır.

Çünkü kısa süreli sertleşme problemlerinde, psikolojik faktörü düşünmek gerekir. Daha uzun süreli ve yaşın ileri olduğu durumlarda ise ciddi kan tahlillerinin yapılması gerekir. Özellikle 30 yaşını geçmiş erkeklerde yaşanan sertleşme problemlerinde ileri analiz tahminler yapılmalıdır. Sertleşme probleminin kaynağını ortaya koymak için bazı hastalarda MPT adı verilen, geceleri uyku süresinde penise bazı cihazların yerleştirilmesiyle yapılan testler vardır. Gerektiğinde bunlar yapılarak hangi tedavinin yapılacağı belirlenir. HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR? Sertleşme bozukluğu ile başvuran hastalarda, başka hastalıkların tanısı tespit edilebilmektedir. Bu hastalarda yapılan tetkiklerde, bazı kişilerde şeker rahatsızlığı, bazı hastalarda ise hormonal rahatsızlıklar ortaya konmaktadır. Hastaların 30 yaşını geçtikten sonra sertleşme problemi gittikçe kötüleşiyorsa, mutlaka üroloji doktorlarına başvurulması gerekir. Çünkü bu bozukluk kalp hastalığının da uzun vadede belirtisi olabilir. Kalp krizi geçiren hastaların, krizden 2-3 yıl önce sertleşme problemleri geçirdikleri gözlenmiştir.

Sertleşme bozukluğuyla gelen hastalarda kolestrol tetkiklerine bakılmalı, hipertansiyon gözden geçirilmeli, gerektiğinde hastanın kardiyoloji doktoru tarafından değerlendirilmelidir. HORMONAL BOZUKLUKLAR SERTLEŞME BOZUKLUĞUNA YOL AÇAR MI? Hormonal bozukluklar sertleşme problemine yol açabilirler. Sertleşme probleminde hastanın genel olarak değerlendirilmesinden sonra, yapılacak tahlillerle hormon değerlerine mutlaka bakılmalıdır. Bakılacak değerlerde, testosteron düzeyine, prolaktin seviyesine mutlaka bakılmalıdır. Özellikle testosteron, erkekliği ve cinselliği etkileyen en önemli hormonlardan biridir. Yüzde 95'i testislerden salgılanır. Çeşitli sebeplerle testosteron üretiminde problem ortaya çıkabilir. Özellikle 50 yaşından sonra yeterince üretim olmamasına bağlı olarak istek ve arzunun azalması şeklinde ortaya çıkar. Bu durumda da destekleyici tedaviler gerekebilir. Testisle ilgili ameliyat geçirmiş kişilerde, yaralanmalarda, testisin hacminin küçük olması gibi nedenlerle sertleşme problemi ortaya çıkabilir. Beyinden salgılanan prolaktin fazlalığında sertleşme problemi ortaya çıkabilir.

Sorun tespit edildikten sonra tedaviler yapılarak sertleşme problemi ortadan kaldırılır. SERTLEŞME BOZUKLUĞUNA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR? Sertleşme bozukluğuna karşı alınması gereken önlemler, diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi alınması gereken önlemlere benzerdir. Çünkü buradaki olay tamamen dolaşımla ilgili bir olaydır. Penisin kanla dolması ve sertleşmesi söz konusudur. Penise gelecek kanın yeterine iyi olması, sinirlerinin düzgün olması ve yeterince uyarılması çok önemlidir. Şeker, hipertansiyon, nörolojik hastalıklar bu bozukluğa yol açabilir. Fazla kilolu olmak yine sertleşmeyi dolaylı yoldan etkiler. Burada sertleşme problemi yaşamamak için hastalara önerilecekler, iyi bir kiloda olunması, vücut kitle endeksinin normal olması, egzersiz yapılması, kolestrol değerlerini normal olması gibi davranışlardır. Dengeli beslenilmeli, yağdan uzak durulmalı, karbonhidratlar açısından aşırıya kaçılmamalıdır. Cinsellik fiziksel kapasiteyle ilgili bir durumdur. Bir cinsel aktivite standart olarak iki kat merdiven çıkmak kadar fizik kapasite gerektirir. Bu tabii ki cinsel aktivitenin süresi ve kapasitesiyle değişebilir.

Spor yapan bir insanın cinsel aktivitesi, kapasitesi ve sertlik düzeyi çok iyiyken, hareketsiz, masa başında çalışan bir kişinin cinsel fonksiyonu daha zayıftır. Bu nedenle hastalara önerimiz, kilolu olmamaları, spor yapmaya çalışmaları, sigaradan uzak durmaları ve diyetlerine dikkat etmeleridir. İKTİDARSIZLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR? İktidarsızlığın tedavisinde öncelikle sebebin ortaya konulması gerekir. Psikolojik ve organik olarak sebeplerden birisi ortaya konulduktan sonra, tedavi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağının belirlenmesi gerekir. Tedavideki amaç cinsel ilişki için penis sertliğinin tam olarak sağlanmasıdır. Tedavi aşamasında hastanın ilacına bağlı olarak bir sorun varsa ilaç değiştirilir. Patolojik bir problem varsa, tedavi ağızdan alınan ilaçlarla başlar. Bu ilaçların bilinçli kullanılması gerekir, diğer ilaçlarla birlikte etkileşime girerse kalp krizlerine yol açabilir. Diğer bir seçenek olarak penise enjeksiyon tedavisi yapılır. Bu ilaç doktor tarafından hazırlanır, hastaya kullanımı öğretilir, ilişki öncesinde kullanılır ve 1 saatlik sertik sağlayacak düzeyde ilaç uygulanarak cinsel birleşme sağlanır.

Penise şok dalga tedavisi, yeni damar oluşumu, var olan damarların genişlemesi ve tedavisidir. Penisin farklı bölgelerine uygulanarak sertlik kalitesinin artması amaçlanmaktadır. Penis protezi, cerrahi ameliyatla yerleştirilir. Sertlik ilaçla veya iğneyle sağlanamıyorsa, yapılacak protezlerle sertlik ve cinsel birleşme sağlanır. EGZERSİZ VE SPOR YAPMANIN İKTİDARSIZLIĞA ETKİSİ NEDİR? Egzersiz ve spor yapmanın sertleşme bozukluğuna pozitif yönde etkisi vardır. Çünkü cinsellik tamamen fizik kapasiteyle ilgili bir durumdur. Egzersiz ve spor yapmanın vücuda pozitif etkisi vardır bu sebeple dolaylı yoldan sertleşmeye de etkisi olacaktır. Masa başında çalışan bir insanın cinsel aktivitesi ve sertlik düzeyiyle, sporla uğraşan ve vücudunu işinde kullanan insanların sertlik düzeyi tamamen farklıdır. Günlük egzersizlerin yapılmasının cinsel hayata pozitif etkisi olacaktır. ENJEKSİYON TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR? PENİS ŞOK DALGA TEDAVİSİ NEDİR? Sertleşme bozukluğu tedavisinde penise şok dalga tedavisi, son yıllarda kullanılan bir tedavi seçeneğidir. 2000'li yıllarda kalp için kullanılan yeni damar oluşumu ve var olan damarların genişlemesi prensibine dayanan bir tedavidir.