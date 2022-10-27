Serüven eş anlamlısı nedir? Serüven kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Serüven sözcüğü Farsçada “servān” sözcüğünden türetilmiş olduğu düşünülse de bu kelimenin kökü ve eki kesin olarak belli değildir. Türk Dil Kurumuna göre serüven sözcüğünün tek bir manası vardır. O da aynı zamanda eş anlamlısı olan "macera"dır. Serüven eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Bu sözcükler serüven kelimesi yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde kullanımı, o cümlenin anlamını hiçbir şekilde bozmaz.

Serüven kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Serüvenin eş anlamlısı olan sözcük "macera" sözcüğüdür. Bu sözcük serüven yerine en sık tercih edilen sözcüklerden biridir. Baştan geçen enteresan olay veya durumlar için hem serüven hem de macera kelimeleri kullanılabilmektedir.

Serüven sözcüğü yerine serüven eş anlamlısı olan macera kelimesi kullanılabilir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlam açısından benzer manaya sahiptirler.

Serüvenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Serüven sözcüğü günlük konuşmalarda ve yazışmalarda kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük aynı zamanda bol hareketli geçen film veya dizi gibi içerikleri belirtmek için de kullanılabilir. Serüven kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır: