Servet değerinde teklifler yağıyor... Hasan Can Kaya'nın kazancı ortaya çıktı! Ödediği vergi miktarı dudak uçuklattı

İlk önce YouTube'da daha sonra da Exxen’de karşımıza çıkan Hasan Can Kaya Konuşanlar programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kaya bu programının ardından servet değerinde teklifler almaya başladı.

Exxen'e transferi ile çok konuşulan Hasan Can Kaya'ya gelen teklifleri Acun Ilıcalı anlatmış ünlü isim şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler."

ÖDEDİĞİ VERGİ DUDAK UÇUKLATTI

Hasan Can Kaya şimdi de geçtiğimiz yıl ödediği vergi rakamı ile gündem oldu. Kaya, en çok kazanan komedyen olup olmadığı sorusuna 'Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum' diyerek yanıt verdi ve geçen yıl 30 milyon liraya yakın vergi verdiğini söyledi.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Kaya yaptığı bu açıklamanın ardından "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" diyerek gülümsedi. Ödediği vergiye bakıldığında Hasan Can Kaya'nın geçen yıl 70 ila 80 milyon TL arasında bir kazanç sağladığını gösteriyor.