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Servet harcayıp ölen köpeğini geri getirdi! Klonlatıp 'yeniden' doğmasını sağladı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 17:29
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Çin’in Hangzhou kentinde yaşayan bir kadın, hayatını kaybeden köpeğini 160 bin yuan harcayarak klonlattı. Durum sosyal medyada büyük tartışmaya yol açtı.

Servet harcayıp ölen köpeğini geri getirdi! Klonlatıp 'yeniden' doğmasını sağladı...

Çin’in Hangzhou kentinde yaşayan Xu, 10 yılı aşkın süre boyunca en yakın dostu olan Doberman cinsi Joker’in ölümünün ardından büyük bir boşluk hissetti. 2022’de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Joker, yıllarca Xu’ya hem bir arkadaş hem de bir koruyucu olarak eşlik etmişti. Xu’nun köpeğinin ölümünden sonra yaşadığı derin üzüntü, sağlığını da olumsuz yönde etkilemişti. Uykusuzluk ve depresyon gibi sorunlar yaşayan kadın, acısını dindirmek için bir fırsat gördü: Joker’i genetik olarak geri getirme şansı.

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BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

South China Morning Post’a göre, Xu, evcil hayvan klonlama konusunda bilgi sahibi olduktan sonra, köpeğini yeniden yaşatabilmek için 160 bin yuan (yaklaşık 23 bin dolar) harcamaya karar verdi. Klonlama süreci, ölen hayvandan alınan deri örneğiyle embriyo oluşturulup taşıyıcı bir annenin rahminde büyütülmesini içeriyor. Sonuçta, orijinal hayvanın neredeyse özdeş bir kopyası dünyaya geliyor. Xu’nun klonlatma kararı, özellikle sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açtı. Kimileri kadının acısını anlamış ve onu tebrik ederken, diğerleri klonlamanın etik olup olmadığını sorgulamıştı.

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BURNU DİKKAT ÇEKTİ

Bir yıl sonra, "Küçük Joker" dünyaya geldi. Yeni köpeğin, orijinal Joker’e benzer şekilde aynı siyah nokta burnunun yanı sıra benzer huyları da bulunuyordu. Xu, "Bu yeni hayatla ilgilenmek, Joker’i kaybetmenin acısını geçici olarak unutmama yardımcı oldu" diyerek, klonlama kararını savundu.

Ancak, evcil hayvan klonlama Çin’de yasal olsa da, hala etik açıdan tartışmalı bir konu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin köpek evcil hayvan klonlama
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