Servetiyle dünya siyasetine yön verdi! Tarihin en zengin insanı: Jakob Fugger

500 yıl öncesinde yaşayan Alman bankacı ve tüccar, sahip olduğu servetin günümüzdeki değeri göz önünde bulunduğunda tüm tarihin en zengin insanıdır. Yaşadığı dönemde hiçbir eser yaptırmayan Alman bankacı ve tüccarın kendisiyle en çok anılan projesi günümüze kadar ulaşan memleketinin Augsburg kentine diktiği sosyal konut projesidir. Bu sosyal konutlarda maddi durumu iyi olmayan ve geçim sıkıntısı yaşayan aileler oturuyor.

Alman bankacı ve tüccar, kapitalizmin kurucuları arasında kabul ediliyor. Kendisi yaşadığı dönemde dünya siyasetine yön veren oldukça önemli bir figürdür. Hatta döneminin en kapital ismi olduğunu söylemek mümkündür.

İlk tasarruf hesabı Jakob Fugger tarafından açıldı, ilk haber servisini kurdu ve Amerika’ya giden kaşifleri o fonladı. 1459 ile 1535 yılları arasında yaşayan Jakob Fuggerin hayatını kaleme alan Amerikan Wall Street Journal gazetesi eski editörü ve yazar Greg Steinmetz’e göre, “Jakob Fugger gelmiş geçmiş en güçlü bankacıydı. Onun döneminde Rönesans yaşanıyor ve dünyayı iki kişi kontrol ediyordu; Roma Germen İmparatoru ve Papa. Her ikisini de Fugger finanse ediyordu” dedi. Steinmetz’e göre tarihin hiçbir döneminde hiçbir bankacı Fugger kadar zengin, güçlü ve nüfuz sahibi olamadı. Kendi ülkesi dışında çok fazla bilinmesinin nedeni ise siyasi bir makama gelmek istememesidir. Siyasi olarak bir makamda yer almasa bile Fugger, İspanya Kralı 1. Carlos'un 5. Şarlken olarak Roma Germen İmparatoru seçilmesi için rüşvet dağıttı. 5. Şarklen Yeni Dünya'yı sömürgeleştirdi.



