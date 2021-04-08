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Terzilikten genelev patroniçeliğine uzanan kariyeriyle vergi rekortmeni oldu

Seray Üstün Seray Üstün
08.04.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki birçok genelevin patroniçesi olan Matil Manukyan’ı belki de tanımayan yoktur. Yaptığı iş ve kazanmış olduğu servetle tarihe damga vuran Manukyan, yaşadığı dönemin vergi rekortmeni olmayı dahi başardı. Çalkantılı yaşantısı ve farklı kariyer tercihine sahip olan Manukyan’ın hayatı da bir hayli ilginçtir. Sizler için terzilikten genelev patroniçeliğine uzanan Manukyan’ın yaşamını araştırdık.

Terzilikten genelev patroniçeliğine uzanan kariyeriyle vergi rekortmeni oldu

Gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan olan Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite’dir. Notre Dame De Sion Lisesi’ni bitirdikten sonra terzilik yaparak iş hayatına adım attı. Terzilik yaptığı sıralarda ise hayatının dönüm noktası olan bir olay yaşandı. Karaköy’de kiraya verdiği babasına ait binanın kirasını ödemeyen kişinin ortaklık teklif etmesi hayatını kökünden değiştirdi. Bu teklifle birlikte genelev işletmecisi olarak ona ün veren bu ticari girişime adım attı.

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Ticari zekası ve uyguladığı sıkı kar etmeye yönelik politikalar sayesinde işlettiği genelev sayısını yıllar içerisinde 37’ye çıkarttı. II.Albülhamid döneminde Avrupa’dan gelen turistler için açılan Karaköy Zürafa Sokak’taki genelevlerin çoğunu satın aldı. O dönemde Zürafa Sokak’ta 37'si Manukyan'a, 5 tanesi de Sümbül Yaşar Karasu'ya ait 42 ev bulunuyordu. Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek, ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 90’lı yıllarda 6 kez vergi rekortmeni seçildi. Öldüğünde mal varlığı açıklanan Manukyan’ın serveti dudakları uçuklattı. Mal varlığı açıklandığında 2000’den fazla gayrimülkü olduğu ortaya çıktı. Bunların arasında en bilinenleri 500 daire, 50 dükkân, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genelevi, 40 bina, 2 fabrika, Kalamış’ta yat, bir Rolls-Royce, dört BMW ve dört tane de Mercedes otomobil ile Antalya’da bir otel yer alıyor.

1995 yılında aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda şoförü ve koruması yaşamını yitirdi. Kazadan sağ kurtulan Manukyan’ın sadece ayağı kırıldı. 8 ayda 12 ameliyat oldu ve eski sağlığına yeniden kavuştu. 17 Şubat 2001 tarihinde Şişli’deki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Öldüğü gün tüm genelevlerinin kapısına siyah çelenk bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Genelev
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