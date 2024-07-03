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Servetiyle gündem olan Acun Ilıcalı'nın lüks yatı Bodrum'da! İçinde yok yok...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.07.2024 11:45
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Özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri olan Acun Ilıcalı lüks teknesiyle Bodrum'da görüntülendi. Acun Ilıcalı'nın 20 milyon Euro değerindeki yatının içindeki detaylar da gündem oldu.

Servetiyle gündem olan Acun Ilıcalı'nın lüks yatı Bodrum'da! İçinde yok yok...

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladığı pozda beyaz gömlek giyince adından söz ettiren Acun Ilıcalı yatıyla gündemde.

Net serveti 100 milyon dolardan fazla olduğu varsayılan Acun Ilıcalı’nın kızları Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin’in başharflerinden oluşan BALMY isimli yatı Bodrum’da görüntülendi.

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre; 2019’da özel sipariş olarak verilen ve 2022’de teslim edilen yatın fiyatı 20 milyon Euro (701 milyon 929 bin 543 Türk Lirası) olarak değerlendiriliyor.

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Altı kamarası olan tamamen çelik ve alüminyumdan üretilen yatın iç tasarımı da dikkat çekiyor. BALMY, her katında uzun camları ile sürekli doğal ışık alma özelliğin sahip.

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İÇİNDE YOK YOK

47 metre uzunluğunda bulunan BALMY yatın yanında elektrikli sörf tahtası, su bisikleti, iki hız teknesi, dizel jet botu ile kendi içerisinde tamamlanan parçalarıyla göz kamaştırıyor. Yat 10 kişilik misafir kapasitesi ve 8 kişilik mürettebatı ile denizde maksimum 14.5 deniz mili hıza sahip.

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Geniş güvertesi ile oturma ve güneşlenme alanına sahip olan yat, spa havuzu ve arka şezlonglar için yer alan bölümü, korunaklı kokpiti, kıç tarafında bulunan oturma alanıyla denizin tadını çıkarmak için mükemmel bir manzaraya sahip.

Express


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Acun Ilıcalı
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