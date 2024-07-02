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Wanda Nara minicik bikinisiyle sere serpe uzandı! Icardi'nin yorumu olay...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 15:30
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Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi'nin en az kendisi kadar ünlü menajer eşi Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa minicik bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi. Kocası Icardi'den ise yorum gecikmedi.

Wanda Nara minicik bikinisiyle sere serpe uzandı! Icardi'nin yorumu olay...

Başarılı sporculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile gündemde olmaya devam ediyor.

İddialı tarzı ve cesur kombinleriyle dikkat çeken Wanda Nara her paylaşımıyla adeta olay oluyor.

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Instagram hesabından arka arkaya yeni pozlarını paylaşan Wanda Nara'nın minicik bikinisiyle güneşlendiği karesine kocası Icardi kayıtsız kalamadı.

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KAYITSIZ KALAMADI

Icardi, Wanda Nara'nın bikini altındaki Hello Kitty figürünü görüp "Keşke o Kitty olsaydım..." yorumunda bulundu.

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YORUM YAĞDI

Icardi'nin yorum attığı bu gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Wanda Nara'ya ise sosyal medyada; 'Yenge ayıp ama', 'Yenge abarttın sanki', 'Yenge bakmak istemiyorum', 'Bu kadar samimiyet fazla' gibi yorumlar yapıldı.

Express


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Wanda Nara icardi
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