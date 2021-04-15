Servetlerini duyduğunuzda şaşkınlığınızı gizlemeyeceksiniz! Tarihin en zengin kadınları

Lidyalıların parayı icat etmesiyle beraber takas yöntemi tarihe karışmış ve artık herkes alışveriş için parayı kullanmaya başlamış. Bu icadın üzerinden neredeyse 2000 yıl geçti ve para daha değerli bir hale geldi. Ekonomi konularında ülkelerin kaderini dahi belirleyecek öneme sahip olan para, yaşamın gerekliliklerinden biri. Bu gereklilik artık bazı insanlar için bir lükse dönüşmüş ve göz yoracak miktarlara çıkmıştır. Dünya üzerinde birbirinden farklı birçok sektörde çok ciddi başarılar elde ederek servetlerini ciddi seviyelere ulaştırmayı başaran insan bulunuyor. Bu insanların sahip oldukları para, öğrenenlerin dudağını uçuklatıyor.
De Carvalho-Heineken, 1971'den 1989'a kadar dünyanın üçüncü büyük bira üreticisinin CEO'su olarak görev yapan Freddy Heineken'in tek çocuğudur. Babası 2002'de öldüğünde onun Heineken International'daki yüzde 25 hissesini miras almıştır. Heineken markasının sahibi olan Charlene de Carvalho-Heineken'in servetinin 12 milyar dolardan yüksek olduğu biliniyor.
Kariyerindeki başarılarıyla tanınan Cox Chambers, Atlanta Journal-Constitution ve Palm Beach Post gibi haber kuruluşlarının sahibi olan ailesinin şirketi Cox Enterprises'un sahibi olmuştur. Kendisinin gelirinin çoğu, Amerika'nın en büyük kablolu televizyon sağlayıcılarından birine sahip olan şirketinin telekomünikasyon bölümünden gelmektedir. Geçtiğimiz yıl vefat eden başarılı iş insanı, Kasım 2015'te yönetim kurulundan istifa ederek 15.3 milyar dolarlık hissesini üç varisine dağıtmıştır.
Almanya’nın en zengin kadını olan Klatten, 17.4 milyar dolarlık servetinin çoğunu ülkenin en büyük markalarından biri olan BMW'den elde etmiştir. Klatten, BMW'nin yüzde 12.6 hissesine sahiptir. Kendisi ayrıca birçok iş girişimine yatırım yapmaktadır.
Asya’nın en zengin insanlarından biri olarak kabul edilen Huiyan, Country Garden isimli şirketin varisidir. Çok genç yaşta şirketle ilgilenmeye başlayan Huiyan, şu anda şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev almaktadır.
Body Shop ve Maybelline gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran L'Oreal grubunun mirasçılarından biri olan Bettencourt şirketin ana hissedarı olmuştur. 2017 yılında vefat eden Bettencourt, 2012 yılında şirketteki pozisyonunu torununa devretmiştir.
Kastilya Kraliçesi I. Isabel 15. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi dünyanın en zengin hükümdarlarından biri olmuştur. Aragonlu Ferdinand ile evlenerek tüm İspanya üzerindeki kontrolünü sağlamlaştıran Isabel'in o zamanların en değerli mücevher ve duvar halılarına sahip olduğu söylenmektedir.
18.yüzyılda Rusya’yı yöneten Büyük Katerina, değeri yaklaşık 1.5 trilyon dolara eşit olan bir servete sahip olmuştur. Rusya’nın en uzun süre hüküm süren kadını olan Katerina, o zamanların küresel GSYİH'nin yüzde 5'inden fazlası değerinde bir servete ulaşmıştır.
Dünya tarihine siyasi ve yönetim anlamında imza atan kadın hükümdarların başında hiç şüphesiz Kleopatra geliyor. Kleopatra’nın güzelliği kadar serveti de uzun bir süre konuşulmuştur. Mısır'ın firavunu olarak Kleopatra, buğday, papirüs ve merhemler gibi ülkenin en büyük endüstrilerinden bazılarını kontrol etmiştir. Kendisinin net servetinin 95.8 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.
Hatşepsut, Mısır'ın ilk kadın firavunudur. Hatşepsut, değerinin 2 milyar dolara eş olduğu tahmin edilen altın madenlerini yönetmiştir. Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde bir Mısırbilimci olan Kara Cooney, Hatshepsut'un Mısır tarihinin en zengin kadın yöneticisi olduğunu söylemiştir.
Tarihin gelmiş geçmiş en zengin kadınlarından olan Wu Zeitan, 15 yıl boyunca Çin'i yönetmiştir. İmparatoriçe, hüküm sürdüğü dönem boyunca Çin'in ekonomisinin gelişmesinde büyük katkılarda bulunmuştur.
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