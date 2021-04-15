Servetlerini duyduğunuzda şaşkınlığınızı gizlemeyeceksiniz! Tarihin en zengin kadınları

Lidyalıların parayı icat etmesiyle beraber takas yöntemi tarihe karışmış ve artık herkes alışveriş için parayı kullanmaya başlamış. Bu icadın üzerinden neredeyse 2000 yıl geçti ve para daha değerli bir hale geldi. Ekonomi konularında ülkelerin kaderini dahi belirleyecek öneme sahip olan para, yaşamın gerekliliklerinden biri. Bu gereklilik artık bazı insanlar için bir lükse dönüşmüş ve göz yoracak miktarlara çıkmıştır. Dünya üzerinde birbirinden farklı birçok sektörde çok ciddi başarılar elde ederek servetlerini ciddi seviyelere ulaştırmayı başaran insan bulunuyor. Bu insanların sahip oldukları para, öğrenenlerin dudağını uçuklatıyor.

CHARLENE DE CARVALHO-HEINEKEN

De Carvalho-Heineken, 1971'den 1989'a kadar dünyanın üçüncü büyük bira üreticisinin CEO'su olarak görev yapan Freddy Heineken'in tek çocuğudur. Babası 2002'de öldüğünde onun Heineken International'daki yüzde 25 hissesini miras almıştır. Heineken markasının sahibi olan Charlene de Carvalho-Heineken'in servetinin 12 milyar dolardan yüksek olduğu biliniyor.

ANNE COX CHAMBERS

Kariyerindeki başarılarıyla tanınan Cox Chambers, Atlanta Journal-Constitution ve Palm Beach Post gibi haber kuruluşlarının sahibi olan ailesinin şirketi Cox Enterprises'un sahibi olmuştur. Kendisinin gelirinin çoğu, Amerika'nın en büyük kablolu televizyon sağlayıcılarından birine sahip olan şirketinin telekomünikasyon bölümünden gelmektedir. Geçtiğimiz yıl vefat eden başarılı iş insanı, Kasım 2015'te yönetim kurulundan istifa ederek 15.3 milyar dolarlık hissesini üç varisine dağıtmıştır.