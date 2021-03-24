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Tek başına para kazanan dünyanın en zengin 10 çocuğu! Servetleri dudak uçuklattı

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın ve teknolojinin hızlı gelişimi gündelik hayat standartlarında da değişimlere neden oldu. Bu değişimlerden büyük ölçüde iş kolları ve meslekler etkilendi. Dijital düzenin etkisiyle artık sosyal medya üzerinden para kazanmak popülerleşti.

Tek başına para kazanan dünyanın en zengin 10 çocuğu! Servetleri dudak uçuklattı

Sosyal medya uygulamalarının sayısının artması ve koronavirüs pandemisi nedeniyle yürürlüğe konulan karantina yasakları dijital cihazlarda geçirilen zamanı çoğalttı. Yaşanan gelişmeler beraberinde ‘sosyal medya fenomenliği’ adı verilen bir mesleği doğurdu. Dünyada henüz reşit olmadan ya da eğitim hayatını tamamlamadan önce teknolojik gelişmelerle milyonlarca yol kat eden bazı çocuklar var. YouTube’dan oyunculuğa, Instagram fenomenliğinden TikTokerlığa kadar uzanan geniş yelpazede dünyanın en zengin çocuklarını sizler için araştırdık.

RYAN KAJI

RYAN KAJI

Henüz anaokuluna giderken YouTube’da oyuncak incelemeleriyle ilgili videolar izlemeye bayılan Ryan, radikal bir karar verdi ve ebeveynlerinden ona bir kanal açmalarını istedi. İlk başlarda videoları izlenmiyordu. Annesinin yardımıyla 100’de fazla oyuncakla çektiği video viral oldu. Ardından ise Ryan için başarının kapıları açıldı. Henüz 9 yaşında olan Ryan, yaklaşık 30 milyon dolarlık geliriyle en çok para kazanan YouTube kanallarından birinin sahibi oldu.

NASTYA

NASTYA

Sosyal medyada “Nastya” adıyla bilinen Anastasia Radzinskaya, YouTuber olarak karşımıza çıkıyor. Rusya’da doğan Nastya’ya daha bebekken beyin felci teşhisi konuldu. O dönemde doktorlar Nastya’nın konuşamaması konusunda endişeliydi.

2015 yılında ebeveynleri şanslarını test etmeye karar verdi ve bir inanç sıçrayışı yaparak şirketlerini sadece Like Nastya kanalını oluşturmak ve ona yatırım yapmak için sattı . Kutusuz oyuncaklarını filme alarak YouTube macerasına başlayan Nastya artık YouTube'da 190,6 milyondan fazla abonesi ile çevrimiçi olarak birçok farklı çocuk dostu içeriğe sahip. 2020 yılında etkileyici bir şekilde 18,5 milyon dolar kazandı.

MATTHEW DAVID MORRIS

MORRIS

MattyBRaps veya MattyB olarak bilinen Matthew David Morris, başarıya giden yolculuğuna YouTube'da müzik videoları yayınlarak başladı. Orijinal içeriklerden remixler üretiyordu. İlk olarak 2010 yılında 7 yaşındayken Justin Bieber’ın “Eenie Meenie” şarkısını coverladı. Şarkı satın alımları, reklam geliri ve kişisel görünümleriyle kazancının 3 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

MOZIAH BRIDGES

MOZIAH

Moziah Bridges küçük bir çocukken giyinmeyi çok severdi. Oyun sahasındayken 3 parçalı takım elbise bile giymişti. Ancak mağazalarda satılan papyonlardan nefret ediyordu, bu yüzden henüz 9 yaşındayken sorununu çözmek için bir şirket kurdu.

Aslında bu fikri ilk bulduğunda eski bir terzi olan büyükannesinden yardım aldı. Büyükannesi ona papyonları nasıl dikileceğini öğretti. Annesinden biraz daha yardım alarak amacına ulaştı. Şimdi, fiyatları 15 ila 50 dolar arasında değişen papyonlar, kravatlar ve diğer aksesuarları yapıyor. Yaklaşık 6 yıl içinde şirket, toplam değeri 600.000 doların üzerinde ürün sattı.

ALINA MORSE

ALINA MORSE

Alina şekersiz şeker şirketi fikrini henüz 9 yaşındayken buldu. Çünkü babası ona şeker yememesi gerektiğini fazla şekerin dişlerini mahvedeceğini söyledi. Bu yüzden YouTube videolarını izleyerek şekersiz şeker tariflerini öğrenmeye ve denemeye başladı.

13 yaşındayken Zolli Candy şirketini evinin mutfağından kurdu ve 2018'de 6 milyon dolar kazandı. Alina , dünyanın dört bir yanındaki perakendecilerle toplantılara hazırlanabildi ve 6 çalışanı, dans uygulamaları ve ortaokul sınıfları arasında şirketini yönetebildi. Şirketi şekersiz şeker satışında "bir numara" oldu.

NICK D’ALOISIO

NICK

Nick D'Aloisio 12 yaşındayken kendi kendine yazılım yazmayı öğrendi. 15 yaşındayken Summly adında ücretsiz bir iPhone uygulaması geliştirdi. Bu uygulama, küçük ekranlar için harika olan haber hikayelerini otomatik olarak özetliyordu. Daha sonra 17 yaşındayken uygulamasını Yahoo! Inc.’a yaklaşık 20 milyon dolara sattı. Anlaşma gerçekleştikten sonra, uygulama kaldırıldı ancak zaten neredeyse 1 milyon kez indirilmişti.

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KYLE GIERSDORF

KYLE

Kyle, 16 yaşındayken New York'ta düzenlenen Fortnite Dünya Kupası'nı kazandığı anda milyoner oldu. 3 milyon dolarlık ödül havuzundan 1.8 milyon dolar kazandı.

EVAN

EVAN

Evan’ın hikayesi henüz 5 yaşındayken başladı. Babasıyla birlikte Angry Birds oyuncularıyla bir video çekti ve bu paylaşım bir anda viral oldu. 2015 yılına kadar bir sürü içerik üretti ve yılda yaklaşık 13 milyon dolar kazandı. Evan başta olmak üzere tüm aile üyelerinin toplu olarak para kazandıkları 5 ayrı YouTube kanalı bulunuyor.

FARRHAD ACIDWALLA

FARRHARD

Farrhad şu anda 27 yaşında ancak on yıldan fazla bir süredir girişimci. İlk girişimcilik adımında sadece 13 yaşındaydı. Aero-modelleme ve havacılık hakkında bir çevrimiçi topluluk başlatmak için ailesinden 10 dolar ödünç aldı. Bir süre sonra projesini yaklaşık 1.200 dolara bir hayranına sattı.

Birkaç yıl sonra, 16 yaşındayken markalaşma, reklamcılık ve web geliştirmeye odaklanan kendi işini (Rockstah Media) kurmak için 400 dolar kullandı. Bugün şirketin net değerinin 4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

ISABELLA BARRETT

ISABELLA

Henüz 6 yaşındayken Isabella, moda dünyasına adım attı. 5 ayrı markaya sahip olan Isabella zaman içerisinde genç ünlüleri giydiren bir moda tasarımcısı halini aldı.

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