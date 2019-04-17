MAGAZİN

Ses sanatçısı Yaşar Özel hayatını kaybetti! Yaşar Özel kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 00:48 | Son Güncelleme

Usta ses sanatçısı Yaşar Özel, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ses sanatçısı Yaşar Özel hayatını kaybetti! Yaşar Özel kimdir?

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören "Ses Kralı" lakaplı Türk sanat müziği sanatçısı Yaşar Özel, Emirgan'daki evinde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaşar Özel'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

f6e07f1ab7f9dbb225fda92d62052972

YAŞAR ÖZEL KİMDİR?

Diyarbakır'da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1955 yılında Ankara'ya gelen Özel, 1959'da sınavla Ankara Radyosu'na girdi.

Sanatçı, 1979'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu.

Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı.

Özel, 2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüterek, aynı zamanda İBB Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi.

Türk Sanat Müziğini hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere tanıtan sanatçı, evli ve iki çocuk babasıydı.

PARTNERBuraya gitmek imkansız!Buraya gitmek imkansız!
Survivor'da elenen isim belli oldu! Birleşmeyi göremeden veda ettiSurvivor'da elenen isim belli oldu! Birleşmeyi göremeden veda etti
Diyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştuDiyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşar özel yaşar özel vefat yaşar özel kimdir

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Trump, Yemen tasarısını veto etti!

Trump, Yemen tasarısını veto etti!

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Usta ses sanatçısı hayatını kaybetti!

Usta ses sanatçısı hayatını kaybetti!

'Organize bir çalışma var!' AK Partili Yavuz'dan flaş sözler

'Organize bir çalışma var!' AK Partili Yavuz'dan flaş sözler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok büyük bir sanatçıydı allah rahmet eylesin
Hayret onur Akay haber vermemiş bu defa.. İlk defa kaçırdı onur Akay. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sanatçımızada..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne olmak için gün sayan Pelin Akil'den duygusal doğum günü paylaşımı!

Anne olmak için gün sayıyor! Duygusal paylaşım

Acun Ilıcalı Survivor ile ilgili merak edilenleri açıkladı! Survivor birleşme partisinde hangi ünlüler var?

Survivor'da birleşme sürprizi! Ünlü isimleri açıkladı

Aleyna Tilki'nin yazdığı Kelebek şiiri sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki'nin yazdığı Kelebek şiiri sosyal medyayı salladı!

Survivor'da kim elendi? Oyun sonrası bench karıştı! İşte Survivor 2019'da 16 Nisan Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Birleşmeyi göremeden veda etti

Ünlü şarkıcı Sıla, Diyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştu

Diyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştu

Kadir İnanır'a Stockholm'de sürpriz doğum günü

Kadir İnanır'a doğum günü sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.