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Ses tonunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliğiyle tanınan Muhammed Nur Nahya, Ali Babacan'la karşılaştı! Diyalogları gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.02.2024 15:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ses tonunun benzerliğiyle tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla fenomen olan Muhammed Nur Nahya, seçim gezisi sırasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile karşılaştı. Babacan'a, Erdoğan'ı taklit ettiği ses tonuyla "Sayın Babacan, nasıl gidiyor" diye seslenen Nahya ile Babacan arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek büyük beğeni toplayan Muhammed Nur Nahya, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile bir araya geldi.

Nahya'nın Babacan'a Erdoğan'ın sesini taklit ederek selam verme şekli sosyal medyada dikkat çekti.

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Seçim gezilerini sürdüren DEVA lideri Babacan, Erdoğan'ı taklit eden fenomen Nahya ile sohbetini sosyal medya hesabı X'ten "Gergin siyaset ortamını yumuşatacağız" notu ile paylaştı.

Erdoğan'ın sesiyle "Sayın Babacan beni iyi tanır, ben de onu iyi tanırım" diye seslenen Nahya'ya, Babacan da "Arada gördüm videolarını, on numara yani" şeklinde karşılık verdi.

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VİDEOLARINI ÖZGÜRCE ÇEKTİĞİNİ BELİRTTİ

Türkiye'nin siyasi mizaha olan özlemini dile getiren Babacan, Nahya'yı tebrik ederek, 'Endişen yok değil mi? Rahatça mizahını yapabiliyor musun?' sorularını yöneltti.

Nahya ise, hem iktidar hem de muhalefet kanadından şimdiye kadar herhangi bir şikayetle karşılaşmadığını, bu yüzden videolarını özgürce çekebildiğini belirtti.

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Gergin siyaset ortamını yumuşatmak isteğini söyleyen Nahya'ya Babacan da Türkiye'nin siyasi mizahı özlediğini söyledi.

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