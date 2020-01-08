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  4. Sessiz Bir Yer 2'den (A Quiet Place 2) yeni poster ve Türkçe alt yazılı fragman

Sessiz Bir Yer 2'den (A Quiet Place 2) yeni poster ve Türkçe alt yazılı fragman

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Sessiz Bir Yer 2'den (A Quiet Place 2) yeni poster ve Türkçe alt yazılı fragman yayınlandı. İlk film A Quiet Place’in beklentilerin üzerindeki performansı üzerine hayata geçirilen Sessiz Bir Yer 2'nin başrolünü ilk filmde olduğu gibi Emily Blunt üstleniyor.

John Krasinski’nin yazıp yönettiği Sessiz Bir Yer 2’den (A Quiet Place 2) beklenen ilk teaser geldi. Abbott ailesinin geriye kalan üyelerinin hayatta kalma mücadelesi devam ediyor! İlk film A Quiet Place, 17 milyon dolarlık bütçesine rağmen, dünya çapında 334 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmişti.

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou gibi isimler yer alıyor.

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SESSİZ BİR YER 2 (A QUIET PLACE 2) KONUSU

Ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott Ailesi, bu sefer dış Dünya’daki vahşetle yüzleşmek ve hayatta kalmak için, kendilerini sessiz olmaları gereken bir savaşın içinde bulurlar. Bu bilinmeyen ve tehlikeli maceraya adım atarken onları, ses ile avlanan yaratıklar dışında, yol boyunca pusuda bekleyen başka tehditlerin de olduğunu hızlı bir şekilde fark ederler.

Sessiz Bir Yer 2'den (A Quiet Place 2), 20 Mart 2020 tarihinde vizyona girecek.


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