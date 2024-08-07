Sessiz sedasız boşanmıştı! Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş Paris'te ev aldı! Değeri ise...

2007 yılında dünyaevine giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk şubat ayında sessiz sedasız boşandı.

Bir çocukları bulunan ünlü çiftin 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvurduğu ancak daha sonra boşanmaktan vazgeçtiği de ortaya çıkmıştı.

Boşanmanın ardından moda tasarımcısı Nihan Akkuş, hayatında yeni bir sayfa açtı ve Paris’te ev satın aldı.

DEĞERİ İSE...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2 yıldır Paris’te yaşayan ve burada bir butiği olan Akkuş, daha önce kirada oturuyordu. Ancak 800 bin Euro’ya modanın kalbi olarak bilinen Paris’te küçük bir stüdyo daire satın aldı.