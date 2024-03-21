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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Selena'nın yıldızı Hazal Şenel eşiyle fotoğraflarını kaldırdı! 'Boşanıyorlar mı?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 10:43
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Selena dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile hafızalara kazınan Hazal Şenel eşiyle fotoğraflarını kaldırdı. Kendisi gibi oyuncu Bertan Asllani ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenen çift hakkında 'boşanıyorlar mı?' yorumları yapılmaya başlandı.

Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Selena'nın yıldızı Hazal Şenel eşiyle fotoğraflarını kaldırdı! 'Boşanıyorlar mı?'

Sinem Kobal, Gökhan Keser, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Selena dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile hafızalara kazınan Hazal Şenel şimdi de özel hayatıyla gündemde.

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Selena'dan sonra Pis Yedili dizisinde rol alan Hazal Şenel sette tanıştığı kendisi gibi oyuncu Bertan Asllani ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenmişti.

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Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift sosyal medyadan birbirlerine ait olan fotoğrafları kaldırdı.

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'BOŞANIYORLAR MI?'

Hazal Şenel ve Bertan Asllani'nin bu hareketi sosyal medyada; 'Nazar mı değdi?', 'Boşanıyorlar mı?' gibi yorumlandı.

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