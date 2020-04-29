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Setlere ara vermişti! Hazal Kaya'nın yeni projesi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Nisan 2019'da hamilelik haberini alan Hazal Kaya, son dizisinin final yapmasının ardından setlere ara vermişti. Ünlü oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı.

Setlere ara vermişti! Hazal Kaya'nın yeni projesi belli oldu

Oğlu Fikret Ali’yi Kasım 2019'da kucağına alan Hazal Kaya'nın yeni projesi ortaya çıktı.

Instagram sohbetinde Tuvana Büyükçınar, "Dizi setlerinde çalışmalar ne zaman başlayacak?" diye sordu.

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Setlere ne zaman başlanabileceği konusunda bir fikrinin olmadığını söyleyen Hazal Kaya, “Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Yapımcılar ne düşünüyor, ne yapıyorlar kendi aralarında hiçbir fikrim yok” diyerek, yeni projesi ile ilgili bilgi verdi.

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hazal kaya, yeni proje,

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