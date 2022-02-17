Sevcan Orhan 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü Türk Halk Müziği şarkıcı Sevcan Orhan sevgilisi Gçkhan Dağıstanlı ile ilgili de konuştu. Bu kapsamda Sevcan Orhan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sevcan Orhan’ın sevgilisi Gökhan Dağıstanlı kimdir? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Sevcan Orhan'ın hayatı ve biyografisi ile sevgilisi Gökhan Dağıstanlı ile ilgili detayları sizler için derledik.

SEVCAN ORHAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Orhan, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Erzincanlı bir ailenin çocuğu olan Sevcan Orhan 1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına adım atmış oldu.

Sevcan Orhan 1994 yılında profesyonel eğitim almak için özel bir müzik okulunda nota, solfej, bağlama ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu arada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı. Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği “Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması”nda 3. oldu.

1999 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservataurı” nın açmış olduğu yetenek sınavlarına girdi ve “Ses Eğitimi Bölümü”nü kazandı.

2000 Yılında üniversitedeki müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan “Nenni Bebek” isimli albümünü yaptı. Aynı yıl yaklaşık yedi yıl eğitim aldığı “Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.

2003 yılında “Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif’in Yeri ve Önemi” adlı bitirme ödevini hazırlayarak “Ses Eğitimi Bölümü”nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

2003 yılında “Bir Türküydü Yaşamak” isimli ikinci solo albümünü müzikseverlere sundu. 2006 yılında TRT aracılığıyla programcılığa merhaba diyen Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan “Tatlı Dile Güler Yüze”adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

Ayrıca Cem Radyo’da “SAZINDA USTALAR” adlı müzik programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında türkü ve bestelerden oluşan "ADI AŞK" isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu.2010 yılında “Cem Radyo”da “Sevcan Orhan Mikrofonda” adlı programı hazırlayıp sundu. Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.2012 yılında Star TV’de Ayşe Özyılmazel’in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte ‘Alişan ile Sevcan’ isimli sabah programını sundu.

SEVCAN ORHAN'IN SEVGİLİSİ GÖKHAN DAĞISTANLI KİMDİR?

Sevcan Orhan'ın sevgilisi Gökhan Dağıstanlı, 26 Aralık 1978 tarihinde doğduç

İlk yazı denemelerine 1990 yılında başladyan Gökhan Dağıstanlı Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra 1996-2000 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği eğitimi gördü.

KAFA Dergisi'nde yazılar yayınlayan Gökhan Dağıstanlı BJK TV'de yorumcu olarak da bulunuyor. Kimsesiz Şarkılar ve Kimsesiz Mektuplar adında iki kitabı vardır.



