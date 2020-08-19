Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında ve nereli? İşte Sevcan Orhan’ın hayatı!

Bir dönem ‘Alişan ile Sevcan’ iisimli sabah programını yapan Sevcan Orhan yakın dostu Alişan’ın yeni başlayan yayına konuk oldu. Demet Akalın ve Alişan’la düet yapmayı ihmal güzel sanatçı canlı söylediği türkülerle dinleyenlerinden tam not aldı. Abisi Cihan Orhan’la ‘Demet ve Alişan’la’ programına konuk olan ünlü sanatçı yaptığı taklitlerle de izleyicisini gülümsetmeyi başardı. Sezen Aksu, Ceylan, Dilber Ay ve Zerrin Özer taklidi yapan sanatçının hakkında “ Sevcan Orhan kimdir , Sevcan Orhan aslen nereli, Sevcan Orhan evli mi?” ve “Sevcan Orhan eşi kimdir?” sorularının cevapları derinlemesine araştırıldı. Sosyal medya hesabından doğum günü kutlamalarına cevap veren Sevcan Orhan doğal paylaşımıyla gündeme oturdu. Makyajsız ve filtresiz olarak bir fotoğrafını yayınlayan Orhan takipçilerinden tam not almayı başardı. Orhan paylaşımına, “Doğum günüm vesilesiyle arayan, soran, iyi dileklerini ileten; tanıdık tanımadık tüm dostlara sonsuz sevgiyle... Makyajsız, filtresiz nasılsam öyle yani” notunu ekledi.

SEVCAN ORHAN KİMDİR?



Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sevcan Orhan aslen Erzincalı’dır. Sevcan Orhan yaş olarak şu an 38 yaşındadır. Sevcan Orhan’ın burcu ise Aslan’dır. Sevcan Orhan boy olarak 1.71 metre kilo olarak ise 56 kilodur.

Türk halk müziğinin genç nesil temisilcilerinden Sevcan Orhan’ın küçük yaştan itibaren müziğe ilgisi vardı. Annesi ve babasının da sesinin güzel olduğunu belirten Sevcan Orhan bağlama çalmayı babasından öğrendi. Babasının da bir albümü bulunan Sevcan Orhan abisi Cihan Orhan’la birlikte sahne almayı hala sürdürüyor. 12 yaşında bağlama, solfej, nota eğitimi ve repertuar dersleri alan Sevcan Orhan, lise döneminde müzik yarışmalarına katıldı. Sevcan Orhan Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen Liselerarası Türk Halk Müziği yarışmasında üçüncü oldu.



İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konsevatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden üçüncülükle mezun olan Sevcan Orhan, ilk albümü Nenni Bebeği albümünü çıkarttı. 2003 yılında "Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif'in Yeri ve Önemi" bitirme projesini veren Sevcan Orhan daha önceden eğitim aldığı solfej okulunda öğretmenlik yapmaya başladı.

2006 yılında sunuculuk kariyerine adım atan Sevcan Orhan TRT INT, TRT Türk ve TRT Avaz kanallarında “Tatlı Dile Güler Yüze” müzik programını sundu. Cem Radyo kanalında “Sazında Ustalar” programını sundu. Aynı kanalda 2010 yılında “Sevcan Orhan Mikrofonda” programıyla dinleyicisinin beğenisini topladı. 2012 yılında “Alişan İle Sevcan” programıyla sabahları sevenlerinin evine konuk oldu. Sevcan Orhan 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz’la evlendi. Sevcan Orhan eşi Ümit Yılmaz’la evliliğini kısa süre sonra bitirme kararı aldı. Sevcan Orhan’ın adı bir süre sonra Hasan Şaş’la yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi.



Sevcan Orhan albümleri arasında; Yağmur Gözyaşım, Nenni Bebek, Bir Türküydü Yaşamak, Adı Aşk, Zemheriden Ötesi Bahar ve Düşten Gerçeğe yerini aldı.

