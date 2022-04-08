Sevda Demirel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! "Nisa bebek benim korumam altında olsun"

İstanbul Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğinin son durumu gündemdeyken Sevda Demirel bir paylaşım yaptı. Sevda Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yaşam mücadelesi veren Nisa bebeği istedi.

Sevda Demirel Nisa bebekle ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sayın sağlık bakanım son derece düzgün bir hayatı olan gece hayatı içkisi sigarası hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım lütfen bu bebeği benim korumam altında olsun yurtlarda büyümesin ben ona annelik yapmak istiyorum lütfen bana güvenin."

NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz."



