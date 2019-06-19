MAGAZİN

Sevda Demirel'den babasını kaybeden Başak Dizer'e çirkin sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sevda Demirel, Babalar Günü'nde babasını son yolculuğuna uğurlayan Başak Dizer Tatlıtuğ, hakkında söyledikleriyle pes dedirtti. O paylaşımın ardından 2. Sayfa sunucuları Demirel'i sert sözlerle eleştirdi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un uzun süredir kanser tedavisi gören babası geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Şarkıcı Sevda Demirel ise Dizer'in yaşadığı acı hakkında yaptığı "Sanki yabancı birinin cenazesinde" yorumuyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer, Babalar Günü'nde Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer'e ise en büyük destek eşinden geldi.

"İNSANLAR ÇOK GARİP OLMUŞ"

Cenazede çekilen fotoğrafları gören Sevda Demirel ise Dizer hakkında şunları söyledi: "Sanki çok yabancı birinin cenazesine gitmiş gibi duruyor. Ben babam öldüğünde kendimi yerden yere atmıştım hiç bir kimse hiçbir şey umurumda bile değildi. Sadece 'baba beni bırakma' diye bağırdığımı hatırlıyorum bilmiyorum çok garip olmuş insanlar" dedi.

Bu çirkin sözlerin ardından 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşah ise Demirel'i sert sözlerle eleştirdi. 2. Sayfa sunucuları Demirel'e "Yanlış sularda yüzüyorsun sen git Hatice'nin altına yorumlar yap buraya hiç girme! Gündemden düşünce herkesin gittiği yere ters gidip farkındalık yaratmaya çalışıyorlar" diyerek eleştirdi.

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Başak Dizer Tatlıtuğ sevda demirel 2. Sayfa

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