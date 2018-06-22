MAGAZİN

Sevda Demirel'den cesur poz! Meydan okuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Bir dönem Hande Atazi'ye attığı tokatla magazin gündemini sarsan Sevda Demirel sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yıllar meydan okuduğunu gösteriyor

Sevda Demirel'den cesur poz! Meydan okuyor

Sevda Demirel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarında photoshop olduğu iddialarına yanıt verdi.

sevda-demirel-yillara-meydan-okuyor-3579144

İlerleyen yaşına rağmen fit vücuduna gelen yorumlara karşılık veren Demirel, video paylaştı ve "videoda photoshop olmaz" dedi.

sevda-demirel-yillara-meydan-okuyor-3579145

Demirel ayrıca şunları söyledi: Sevgili arkadaşlarım 72 doğumluyum ve bundan da gurur duyuyorum, hayatın tüm olumsuz ve zorluklarına rağmen beni dibe çekecek hiç bir şeye izin vermedim, sevdiklerimi kaybettim ama hayatımda çok fazla olumsuzluklar oldu ancak kendimi ne içkiye ne sigaraya ne gece hayatına ne de başka zararlı maddelere vermedim. Her daim sporu ve düzgün beslenmeyi tercih ettim, 46 yaşındayım ve takdir sizin...

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen otomobillerini satıyorBurak Özçivit ve Fahriye Evcen otomobillerini satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sevda demirel Sevda Demirel mayo

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Millet İttifakı'nda 'Parlamenter sistem' çatlağı! İYİ Parti'den açıklama geldi

Millet İttifakı'nda 'Parlamenter sistem' çatlağı! İYİ Parti'den açıklama geldi

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oyuncu Burak Demir evlendi

Oyuncu Burak Demir evlendi

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen otomobillerini satıyor

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen otomobillerini satıyor

Adnan Oktar'ın görkemli davetine ünlü akını

Adnan Oktar'ın görkemli davetine ünlü akını

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Gigi Hadid 'cenneti buldu'

Gigi Hadid 'cenneti buldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.