Sevda Demirel’den 'photoshop'suz paylaşım

Bir dönemin ünlü isimlerinden Sevda Demirel, sıklıkla sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunuyor.

Demirel son olarak kumsalda verdiği bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 47 yaşında şarkıcı ve spor eğitmeni Sevda Demirel, kusursuz fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkarttı.

Sevda Demirel, ünlü isimler arasından sıklıkla yaygın olan photoshop'lu paylaşımlarına bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Demirel “Ben fotoğraflarıma photoshop yapmıyorum photoshop yerine spor yapıyorum, bütün meslektaşlarıma aynı şeyi öneririm ham haliyle koyduğum fotoğrafları tüm fotoğrafçılar inceleyebilir, kimseyi kandırarak bir yere varamam günde 2 saat sporla bunlar oluyor hadi güzel meslektaşlarım sizde spor salonlarına” notunu düştü.



