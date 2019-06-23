MAGAZİN

Sevda Demirel’den seçim mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Sevda Demirel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verdi. Demirel yaptığı açıklamada "Rant, para, pul bunlar bir kenara maneviyatın yükseldiği sevginin arttığı bir ülke diliyorum" dedi.

Sevda Demirel’den seçim mesajı

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı alınmasının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti.

Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul’da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00’da oy kullanımına açıldı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Çok sayıda ünlü isim de oylarını kullanmak için okulların yolunu tuttu.

Şarkıcı Sevda Demirel de Maltepe’deki Binbaşı Necatibey İlkokulu’nda oyunu kullandı. Demirel, okul çıkışı basın mensuplarının kendisine “Seçim mesajınız nedir” sorusuna karşılık şu ifadeleri kullandı:

055de6dc-567c-4e65-8249-b531560b3de6

“Dünyada ve Avrupa ülkelerinde görüyoruz herkes barış içerisinde refah sağlarken kendi ülkem için daha fazlasını diliyorum sevgiyle uzatılan elden kimseye zarar gelmez. Rant, para, pul bunlar bir kenara maneviyatın yükseldiği sevginin arttığı bir ülke diliyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olur inşallah herkes mutlu olsun. Ülkemiz zaten cennet bu cenneti daha çok insanlar kavgalarıyla problemleriyle cehenneme çeviriyorlar.

Lütfen ülkemizin görüntüsü gibi hayatımızda cennete benzesin. Umudun kavgaların bitip herkesin birbirini kucaklamasından yanayım teşekkürler.”

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Kemal Kılıçdaroğlu’nda Enis Fosforoğlu mesajıKemal Kılıçdaroğlu’nda Enis Fosforoğlu mesajı
Yine yaptı yapacağını! Zarfını alıp gidiyordu... Yine yaptı yapacağını! Zarfını alıp gidiyordu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sevda demirel Sevda Demirel seçim

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı oyunu kullandı

'İlla bir vukuat yapacağız zaten'

Kemal Kılıçdaroğlu’nda Enis Fosforoğlu mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu’nda Enis Fosforoğlu mesajı

Cem Yılmaz oy kullandı! Yine şaka yapmayı ihmal etmedi

Yine yaptı yapacağını! Zarfını alıp gidiyordu...

İşte ünlü isimlerin seçim paylaşımları

'Ben susayım devrim konuşsun'

Mesut Özil ve Amine Gülşe balayında! Eğlence çıkışı gerginlik

Balayında eğlence çıkışı gerginlik

Pelin Akil kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.