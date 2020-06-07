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Sevda Demirel ve Neslihan Doğrusöz barıştı! Flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 08:45 | Son Güncelleme

Yarışmada tanındıktan sonra erkek olan ve adını Doruk olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz, Sevda Demirel ile bir dargın bir barışık giden ilişkisinde evlenmek için ilk adımı attı.

Sevda Demirel ve Neslihan Doğrusöz barıştı! Flaş karar

Şarkıcı Sevda Demirel, yıllar önce katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Neslihan Doğrusöz ile bir küsüp bir barışıyor.

Sevda Demirel, Doğrusöz ile evlenme kararı aldı. Magazinburada'nin haberine göre; Doruk Doğrusöz, "Gel en güzel günleri beraber yaşayalım" diyerek Sevda Demirel'e evlenme teklifi etmişti.

YAZ SONUNDA DÜĞÜN VAR

Sevda Demirel sevgilisi Doruk Doğrusöz ile birlikte önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

sevda_mirel_doruk_doYrusoz

Pandemi sürecinde evden çıkmadıklarını belirten Sevda Demirel, “Biz gerçekten zor bir süreç geçirdik, çünkü uzak bir yerde yaşıyoruz. Kendimizi eve kapattık” dedi. Yaz sonu evlenmeyi planladıklarını da açıklayan Demirel, “Korona döneminde herkes kilo aldı, ben kilo verdim. Gelinliğin içine sığayım diye. Yaz sonunda düğün düşünüyoruz” dedi.

Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz itirafı: Hiç çıplak görmedimSevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz itirafı: Hiç çıplak görmedim

Demirel daha önceki açıklamalarında "Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilen bir şey değil. Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaştık. Cinsellik benim için önemli olsa başka biriyle birlikte olurdum. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek" demişti.

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