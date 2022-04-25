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Sevda Erginci derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

25.04.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrana son olarak Elkızı dizisiyle gelen Sevda Erginci sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Siyahlar içinde olan Sevda Erginci'nin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun hayranları bu poza yorum yağdırdı.

Sevda Erginci derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Karagül, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş ve Uyanış: Büyük Selçuklu ve Elkızı gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Sevda Erginci pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Siyahlar içinde poz veren oyuncunun derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı. Sevda Erginci'yi görenler "Çok seksisin" yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde fit olmasıyla ilgili gelen sorulara şu yanıtı vermişti:

Ekran Alıntısı

"Sporla çok düzensiz bir ilişkim var. Ne zaman sevmeye başlasam kendimi nefes alamadığım bir set hayatı içinde buluyorum. O yüzden spor benim hayatımda sürdürülebilir hale gelemedi bir türlü. Çok fit olduğumu düşünmüyorum ama çok önemli de değil. Kendimi rahatsız hissettiğim noktada durdurup toparlıyorum bir şekilde."

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Anahtar Kelimeler:
Sevda Erginci
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