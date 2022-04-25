Sevda Erginci derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Karagül, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş ve Uyanış: Büyük Selçuklu ve Elkızı gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Sevda Erginci pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Siyahlar içinde poz veren oyuncunun derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı. Sevda Erginci'yi görenler "Çok seksisin" yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde fit olmasıyla ilgili gelen sorulara şu yanıtı vermişti:

"Sporla çok düzensiz bir ilişkim var. Ne zaman sevmeye başlasam kendimi nefes alamadığım bir set hayatı içinde buluyorum. O yüzden spor benim hayatımda sürdürülebilir hale gelemedi bir türlü. Çok fit olduğumu düşünmüyorum ama çok önemli de değil. Kendimi rahatsız hissettiğim noktada durdurup toparlıyorum bir şekilde."



