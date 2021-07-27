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Sevda Erginci ve ifşa olan sevgilisi Yılmaz Kunt ayrıldı mı? Takipten çıktı

27.07.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt gündeme ifşa haberleriyle bomba gibi düştü. Evlilik hazırlığı yapan çift bu haberlerden sonra ayrıldı.

Sevda Erginci ve ifşa olan sevgilisi Yılmaz Kunt ayrıldı mı? Takipten çıktı

Yasak Elma dizisiyle adını büyük kitlelere ulaştırmayı başaran ve şu sıralar Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Sevda Erginci, 2018 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Kunt ile beraber.

Ancak Kunt'un adı şu sıralar kadınlara attığı mesajlarla gündemde. Yılmaz Kunt ifşalanınca ünlü çiftin ilişkisi sekteye uğradı. Geçtiğimiz hafta birlikte tatilde olan ünlü çiftten ilginç bir hamle geldi.

Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt ifşalandı! Şoke eden mesajlarSevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt ifşalandı! Şoke eden mesajlar

Oyuncu çift Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, evlilik planları yaparken ayrıldı. Çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı. İddiaya göre; Yılmaz Kunt’un başka bir kadınla yazışmalarının ifşa olması ilişkinin sonunu getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sevda Erginci
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