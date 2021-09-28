Sevdik Sevdalandık şarkısıyla ünlenen Reyhan Karaca estetikle bambaşka biri oldu!

Şarkıcı Reyhan Karaca öyle bir parça yaptı ki hala severek dinlenmeye devam ediyor. Bu parça hepimizin bildiği Sevdik Sevdalandık şarkısı. Şarkıyı her dinlediğimizde ise eminiz ki siz de bizler gibi Reyhan Karaca’nın son halini merak ediyorsunuz. Bu merakınızı gidermek için araştırma yaptık. Karaca estetiklerle adeta bambaşka biri olmuş.

REYHAN KARACA’NIN SON HALİ

50 yaşına giren Reyhan Karaca adeta yıllara meydan okuyor. Yaptırdığı estetiklerle olay olan Karaca, burun, dudak ve çene operasyonu geçirdi. Adeta başka birinin yüzüne sahip olan şarkıcının son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Karaca verdiği röportajda “14 kilo verince çöktüm, botoks yaptırdım” demişti. Karaca’nın son halini görenler hem tanıyamadı hem de 50 yaşında olduğuna inanmadı.

İşte Reyhan Karaca’nın son hali…

90’LAR MÜZİKLERİNE DEVAM EDİYOR

Yaptığı şarkılarla 90’lara damga vuran Reyhan Karaca, o ruhu yaşatmaya devam ediyor. Metin Özülkü, Sibel Alaş, Jale, Erdal Çelik, Uhde Seçil ile Şimdi 90’lar adı ile sahne alıyor.

REYHAN KARACA KİMDİR?

Yeşilçam oyuncularından Ahmet Karaca'nın kızı olarak Harbiye, Şişli'de doğdu. Aile ve çevresinin etkisiyle müzikle iç içe büyüdü. 8 yaşında İstanbul Çocuk Korosu'nu kazandı. Harbiye İlkokulunda okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanıp Çalgı Eğitim Bölümünde eğitimine devam etti. George Michael hayranlığının etkisiyle 1984 yılında müziğe kesin karar verdi.

Orta, lise ve üniversite eğitiminin tamamını İstanbul Teknik Üniversitesinde aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde master yaparak eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarında üç yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Ayrıca bir yıl özel bir lisede, bir yıl da özel bir kolejde müzik öğretmenliği yaptı.

Profesyonel müzik hayatına 1987 yılında başladı. Birçok isme vokali ve enstrümanı ile eşlik etti. 1988 yılında Melih Kibar ile Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerinde solistlik yaptı. 1990 yılında çalışmaya başladığı Zerrin Özer'e vokal ve enstrümanla yedi sene boyunca eşlik etti.

1991 yılında İzel ve Can Uğurluer ile birlikte sözleri Aysel Gürel'e, müziği Şevket Uğurluer'e ait "İki Dakika" adlı şarkıyla Türkiye'yi, İtalya'da yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil ettiler ve 44 puanla 12. oldular.

Yarışmanın ardından albüm teklifleri almaya başlayan Karaca, 1993 yılında Başlangıç adlı ilk stüdyo albümünü Garo Mafyan direktörlüğünde hazırlayıp yayınladı. Dönemin modası doğrultusunda yapılan albümün içine sinmemesi nedeniyle arkasında duramadı.

1995 senesinde Star Tv'de yayınlanan başrollerini Aydan Şener ve Tolga Savacı'nın paylaştığı Gölge Çiçeği isimli dizinin jenerik şarkısını seslendirdi. Sözleri Aysel Gürel'e, müziği ise Volkan Gücer'e ait olan dizi ile aynı ismi taşıyan şarkı büyük ilgi ve beğeni topladı. Reyhan Karaca, ismini duyurmaya başlamasıyla beraber yoğun bir şekilde albüm hazırlıklarına devam etti.

20 Mayıs 1997 tarihinde Sevdik Sevdalandık adlı 2. stüdyo albümüyle Karaca asıl çıkışını yakaladı. Albüme ismini de veren çalışmasıyla yurt içi ve yurt dışından tam not alarak radyo ve TV lerde haftalarca 1 numarada kaldı. Şarkının klibi Avrupa MTV'den ödül aldı. Karaca, Sevdik Sevdalandık albümüyle Kral TV Video Müzik Ödülleri En iyi çıkış yapan kadın sanatçı kategorisinde ödül kazandı. Ayrıca sanatçı bu albümüyle senenin en çok satan albümlerinden birine de imza atmış oldu.



