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Seversin dizisi Asya kimdir? İlayda Alişan kimdir, aslen nereli? İlayda Alişan kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

01.06.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seversin dizisi Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yayınlandı. İlgiyle izlenen dizide Burak Yörük Tolga karakterine, İlayda Alişan ise Asya karakterine hayat veriyor. Peki Asya karakterini canlandıran İlayda Alişan kimdir, aslen nereli? İlayda Alişan kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı...

Seversin dizisi Asya kimdir? İlayda Alişan kimdir, aslen nereli? İlayda Alişan kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Seversin dizisinde Asya karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Dizide ana karakterlerinden olan Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtarı canlandırıyor. Peki Seversin dizisi Asya karakteri İlayda Alişan kimdir, aslen nereli?

SEVERSİN DİZİSİ ASYA'SI KİMDİR?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktördür, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışacaktır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır şekilde ödeyecektir.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlamasının ardından sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile beraber küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve ilk olarak 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol almıştır.

Çukur dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculukla çokça beğenilen isim, Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşımıştır.

2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katılmış ve 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılmıştır.

İlayda Alişan şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Seversin dizisi ile sevenleriyle buluşacak.

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İlayda Alişan
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