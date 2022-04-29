Seversin dizisi ne zaman başlayacak? Seversin dizisi konusu nedir? Seversin dizisi oyuncuları kimlerdir?

Seversin, yeni yaz dizileri arasında yer almaya başladı. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Çukur dizisinden tanıtığımız İlayda Alişan ve en son Aşk Mantık İntikam dizisinde izlediğimiz Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin dizisinin ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. İşte Seversin dizisine dair merak edilen detaylar...

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün paylaştığı dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Genç kızların romantik prensi oyuncu Tolga Tuna (Burak Yörük) ile güzeller güzeli Asya’nın (İlayda Alişan) aşk hikayesini ekrana getirecek olan Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yaz sezonunda izleyici ile buluşacak olan Seversin’in genel hikayesi ise şöyle; Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve AVM'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D yeni bir dizisi Seversin'in ilk tanıtımını yayınladı. Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Seversin yakında Kanal D’de…

