Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan mini elbiseli pozuyla mest etti! "Bu kadar güzellik çok ayıp"

Kanal D'de Çarşamba akşamları ekrana gelen Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya karakterlerine hayat veren genç oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Alişan, bu defa yeni paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.
Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, bu defa yaptığı mini elbiseli paylaşımla takipçilerini büyüledi.
Alişan, siyah takım elbiseli kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bbazı takipçiler "Çok güzelsin", "Bu kadar güzellik çok ayıp" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Alişan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...
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