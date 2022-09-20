Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan mini elbiseli pozuyla mest etti! "Bu kadar güzellik çok ayıp"

Kanal D'de Çarşamba akşamları ekrana gelen Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya karakterlerine hayat veren genç oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Alişan, bu defa yeni paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

SEVERSİN DİZİSİNİN ASYA'SINDAN MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIM!

Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, bu defa yaptığı mini elbiseli paylaşımla takipçilerini büyüledi.

Alişan, siyah takım elbiseli kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

"BU KADAR GÜZELLİK ÇOK AYIP"

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bbazı takipçiler "Çok güzelsin", "Bu kadar güzellik çok ayıp" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Alişan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



