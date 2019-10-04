Sevgili Geçmiş ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanı

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş, ilk bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı Star TV'de olacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ VE SAKLADIKLARI BÜYÜK SIR!

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

“Sevgili Geçmiş” in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Buut oturuyor. Sevgili Geçmiş ekran macerasına 25 Ekim Cuma akşamı başlıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ'İN KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.

Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.





