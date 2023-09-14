Sevgiliden ölüm tuzağı! Kapıyı eli sopalı akrabaları açtı, evin içinde dehşeti yaşadı...

Kız arkadaşının evine sapasağlam girdi, kanlar içinde çıktı. Sonra da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korkunç olay Ankara'da yaşandı. Fatih Sürücü, gelen mesaj sonrası aynı mahallede oturduğu kız arkadaşının evine gitti.

KAPIYI ELİ SOPALI AKRABALAR AÇTI

Ancak kapıyı kız arkadaşı değil, akrabaları açtı. Sonrasında ise evde korkunç bir arbede yaşandı.

DAKİKALARCA DARP EDİLDİ

Sürücü iddiaya göre, kız arkadaşının akrabaları tarafından dakikalarca şiddete maruz kaldı.

Olayın yaşandığı apartmana şikayet üzerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

ATV Haber'de yer alan habere göre; aldığı darbeler nedeniyle ayakta güçlükle duran Sürücü, ifade sırasında kendini iyi hissetmediğini söyleyince; polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğullarına neden saldırıldığını bilmeyen acılı aile, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

"BENİM OĞLUMA PUSU KURDULAR"

Acılı anne Hülya Sürücü "'Oğlum bu kız senin başına iş aşacak' dedim. Benim oğluma pusu kurdular bunlar. Çok dövmüşler çok. O kadar dayak yemiş. Islatmışlar, üstüne su dökmüşler bir daha dövmüşler." diye konuştu.

KIZ ARKADAŞININ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayın ardından kız arkadaşı tarafından atılan bazı mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Fatih'in aslında eve gitmek istemediği ama kız arkadaşı tarafından ısrarlı bir şekilde çağrıldığı anlaşıldı. Kız arkadaşı Fatih'i ikna edebilmek için tacize uğradığını söylemiş.



