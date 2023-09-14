HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgiliden ölüm tuzağı! Kapıyı eli sopalı akrabaları açtı, evin içinde dehşeti yaşadı...

Sevgiliden ölüm tuzağı! Kapıyı eli sopalı akrabaları açtı, evin içinde dehşeti yaşadı...

14.09.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşayan Fatih Sürücü, kız arkadaşının ısrarı üzerine evine gitti. Kapıyı arkadaşı yerine eli sopalı akrabaları açarken, dakikalarca evde darp edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler gelirken, hastaneye kaldırılan Sürücü hayatını kaybetti. Oğluna pusu kurulduğunu iddia eden acılı anne "Çok dövmüşler çok. O kadar dayak yemiş. Islatmışlar, üstüne su dökmüşler bir daha dövmüşler." diye konuştu. Öte yandan kız arkadaşının attığı bazı mesajlar da ortaya çıktı.

Sevgiliden ölüm tuzağı! Kapıyı eli sopalı akrabaları açtı, evin içinde dehşeti yaşadı...

Kız arkadaşının evine sapasağlam girdi, kanlar içinde çıktı. Sonra da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korkunç olay Ankara'da yaşandı. Fatih Sürücü, gelen mesaj sonrası aynı mahallede oturduğu kız arkadaşının evine gitti.

KAPIYI ELİ SOPALI AKRABALAR AÇTI

Ancak kapıyı kız arkadaşı değil, akrabaları açtı. Sonrasında ise evde korkunç bir arbede yaşandı.

1

DAKİKALARCA DARP EDİLDİ

Sürücü iddiaya göre, kız arkadaşının akrabaları tarafından dakikalarca şiddete maruz kaldı.

Olayın yaşandığı apartmana şikayet üzerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

3

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

ATV Haber'de yer alan habere göre; aldığı darbeler nedeniyle ayakta güçlükle duran Sürücü, ifade sırasında kendini iyi hissetmediğini söyleyince; polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2

Oğullarına neden saldırıldığını bilmeyen acılı aile, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

"BENİM OĞLUMA PUSU KURDULAR"

Acılı anne Hülya Sürücü "'Oğlum bu kız senin başına iş aşacak' dedim. Benim oğluma pusu kurdular bunlar. Çok dövmüşler çok. O kadar dayak yemiş. Islatmışlar, üstüne su dökmüşler bir daha dövmüşler." diye konuştu.

anne

KIZ ARKADAŞININ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayın ardından kız arkadaşı tarafından atılan bazı mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Fatih'in aslında eve gitmek istemediği ama kız arkadaşı tarafından ısrarlı bir şekilde çağrıldığı anlaşıldı. Kız arkadaşı Fatih'i ikna edebilmek için tacize uğradığını söylemiş.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plakasız motosikletle gelip AK-47 ile saldırı düzenleyeceklerdi! Plakasız motosikletle gelip AK-47 ile saldırı düzenleyeceklerdi!
Kayseri'de korkunç olay! 18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildiKayseri'de korkunç olay! 18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 ülkeye büyükelçi atamasıResmi Gazete'de yayımlandı! 5 ülkeye büyükelçi ataması
Anahtar Kelimeler:
Ankara dayak ölüm

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.