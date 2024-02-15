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Sevgililer Günü'nde aşk bombası patladı! O kare ele verdi... Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşk yaşıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 12:24 | Son Güncelleme:
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşk yaşamaya başladı. Son olarak yeni dizisi için imaj tazeleyen ünlü oyuncu Sevgililer Günü'nde aşk bombasını patlattı. Sosyal medya hesabından geceye dair paylaşımlar yapan Aktaş'ı o kare ele verdi...

Sevgililer Günü'nde aşk bombası patladı! O kare ele verdi... Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşk yaşıyor

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile sıkça gündeme geliyor.

Özel hayatıyla da zaman zaman adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş Sevgililer Günü'nde yeni aşkını ele verdi. Geceye dair paylaşımlar yapan Aktaş'ın ünlü rapçi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Hiçbir etiket yapmadan paylaşımlar yapan Nilsu Berfin Aktaş önce kendisine gelen gülleri daha sonra da romantik kutlama masasını paylaştı.

güller

Bu masa fotoğrafı aşk bombasını patlattı. Aynı paylaşımı "Babalar sözünü tutar" sözüyle hafızalara kazınan rapçi Blok3 yani Hakan Aydın da yaptı.

nilsu

Ünlü isimlerin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve 'Hayırlı olsun' mesajları yağdı.

BLOK

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