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Sevgililer Günü’ne isyan etti! Yasaklanması için kampanya başlattığını duyurdu! “Bekarken aşağılayıcı...”

04.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rich Kids Go Skint şovuna katıldıktan sonra popülerliğini arttıran Jodie Weston, Şubat ayının gelmesiyle beraber Sevgililer Günü’nü anımsatan renklerin ve şekillerin ortaya çıkmaya başlamasından şikayet etti. Özellikle bekarlar için durumun küçümseyici olduğunu dile getiren Weston, Sevgililer Günü’nün yasaklanması için kampanya başlattı.

Sevgililer Günü’ne isyan etti! Yasaklanması için kampanya başlattığını duyurdu! “Bekarken aşağılayıcı...”

Eski bir realite TV yıldızı , kadınların başkalarını küçümsemek için kullandığına inandığı için Sevgililer Günü'nün iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Yılın tek bir gününde aşkı kutlamamın samimiyetsiz olduğunu anlatan Weston, “Birçok kadın Sevgililer Günü’nde sahip olduklarıyla övünmek için durumu kullanır. Aşk hayatım söz konusu olduğunda her şeyi yaşadım. Bir sevgilim ben hastanede yatarken Sevgililer Günü’nü başka bir kadınla geçirdi. Bir sürü çift, aşklarını kutlamak için sevimli tarihler veya eğlenceli maceralar düzenlerken çikolatalı kalpler, kırmızı güller ve büyük oyuncak ayılar satın alacak, bu samimi değil” dedi.

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“O GÜNDE HER ŞEY DEĞİŞİYOR”

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Sosyal medya hesabından Sevgililer Günü’nün yasaklanması için kampanya başlattığını dile getiren Weston, “O günde her şey değişiyor. İnsanlar her zamankinden daha sevgi dolu oluyor ve bu durum beni mutlu etmiyor. Gerçekten samimi bulmuyorum” dedi.

Sevgililer Günü’nün yılda sadece bir kez olmasını anlamsız bulduğunu dile getiren Weston, “Dürüst olmak gerekirse, onları gerçekten bu kadar önemseyen birileri olsaydı, Sevgililer Günü yılda sadece bir gün olmaz, bundan çok daha düzenli olurdu.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü
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