Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle herkesi şaşırttı, görenler tanıyamadı

31 yaşındaki kadın ergenlik döneminden itibaren hayatındaki travmatik durumları unutmak için teselliyi yemek yemekte bulduğunu dile getirdi. Makyöz olarak çalışan Southan 2020 yılında koronavirüs karantinası nedeniyle kapanmaların yaşandığı dönemde 200 kiloya kadar ulaştı. Sevgilisinin en yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını öğrenen kadın kilo vermeyi misyon edindi ve tüp mide ameliyatı oldu. Ayda 10 kilo vererek değişim sürecini başlatan kadının yeni görüntüsü herkesi şoke etti.

“DUYGULARIMDAN UZAKLAŞMAK İÇİN YEMEK YİYORDUM”

Yaşadığı travmatik durumların üstesinden yemek yiyerek gelmeye çalıştığını ifade eden Southan, “Duygularımdan uzaklaşmak için yemek yiyordum. Kilo vermem uyguladığım diyetlere rağmen neredeyse imkansızdı. Her zaman kendime güvenen bir insan oldum ancak sevgilim ve en yakın arkadaşımın ihaneti değişim sürecimi başlattı. Kendimi daha iyi hissetmek istediğimi anladım ve fiziksel olarak hareket alanım daralmıştı” dedi.

Kilo verdikten sonra kendisini ayna karşısında gördüğünde daha mutlu olduğunu ifade eden Southan, “Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Keşke yirmili yaşlarımda bunu yapsaydım.” diye konuştu.



